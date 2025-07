Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv

Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

La pallanuoto andrà in scena dall’11 al 24 luglio, mentre le gare di nuoto di fondo si terranno dal 15 al 20 luglio. Il nuoto artistico sarà protagonista dal 18 al 25 luglio, mentre i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio. I tuffi sono previsti dal 26 luglio al 3 agosto, infine il nuoto è in calendario dal 27 luglio al 3 agosto.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 11 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – SUDAFRICA-SPAGNA (Girone D)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – ARGENTINA-PAESI BASSI (Girone B)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – STATI UNITI-CINA (Girone B)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – FRANCIA-GRAN BRETAGNA (Girone D)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – GIAPPONE-CROAZIA (Girone C)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – SINGAPORE-AUSTRALIA (Girone A)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – GRECIA-UNGHERIA (Girone C)

Sabato 12 luglio

03.00 PALLANUOTO – SERBIA-SUDAFRICA (Girone A)

04.35 PALLANUOTO – CANADA-STATI UNITI (Girone C)

06.10 PALLANUOTO – CINA-CROAZIA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO – BRASILE-SINGAPORE (Girone C)

10.00 PALLANUOTO – SPAGNA-GIAPPONE (Girone B)

11.35 PALLANUOTO – UNGHERIA-AUSTRALIA (Girone B)

13.10 PALLANUOTO – MONTENEGRO-GRECIA (Girone D)

14.45 PALLANUOTO – ROMANIA-ITALIA (Girone A)

Domenica 13 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – CINA-ARGENTINA (Girone B)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – UNGHERIA-GIAPPONE (Girone C)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – GRAN BRETAGNA-SUDAFRICA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – CROAZIA-GRECIA (Girone C)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – SPAGNA-FRANCIA (Girone D)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-ITALIA (Girone A)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – NUOVA ZELANDA-SINGAPORE (Girone A)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – PAESI BASSI -STATI UNITI (Girone B)

Lunedì 14 luglio

03.00 PALLANUOTO – STATI UNITI-BRASILE (Girone C)

04.35 PALLANUOTO – SUDAFRICA-ROMANIA (Girone A)

06.10 PALLANUOTO – GRECIA-CINA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO – GIAPPONE-UNGHERIA (Girone B)

10.00 PALLANUOTO – AUSTRALIA-SPAGNA (Girone B)

11.35 PALLANUOTO – CROAZIA-MONTENEGRO (Girone D)

13.10 PALLANUOTO – SINGAPORE-CANADA (Girone C)

14.45 PALLANUOTO – ITALIA-SERBIA (Girone A)

Martedì 15 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – ARGENTINA-STATI UNITI (Girone B)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – GRECIA-GIAPPONE (Girone C)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – SUDAFRICA-FRANCIA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – GRAN BRETAGNA-SPAGNA (Girone D)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – CINA-PAESI BASSI (Girone B)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-SINGAPORE (Girone A)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – CROAZIA-UNGHERIA (Girone C)

Mercoledì 16 luglio

03.00 PALLANUOTO – CANADA-BRASILE (Girone C)

04.35 PALLANUOTO – AUSTRALIA-GIAPPONE (Girone B)

06.10 PALLANUOTO – CINA-MONTENEGRO (Girone D)

07.00 NUOTO DI FONDO – 10 km uomini

07.45 PALLANUOTO – ITALIA-SUDAFRICA (Girone A)

10.00 NUOTO DI FONDO – 10 km donne

10.00 PALLANUOTO – SERBIA-ROMANIA (Girone A)

11.35 PALLANUOTO – GRECIA-CROAZIA (Girone D)

13.10 PALLANUOTO – SINGAPORE-STATI UNITI (Girone C)

14.45 PALLANUOTO – SPAGNA-UNGHERIA (Girone B)

Giovedì 17 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4A-4B (25)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4C-4D (26)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2A-3B (27)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3A-2B (28)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2C-3D (29)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3C-2D (30)

Venerdì 18 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – 5 km donne

03.00 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4A-4B (25)

04.00 NUOTO ARTISTICO – Solo tecnico donne (preliminari)

04.30 NUOTO DI FONDO – 5 km uomini

04.35 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4C-4D (26)

08.00 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico donne (preliminari)

10.00 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2A-3B (27)

11.35 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3A-2B (28)

13.10 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2C-3D (29)

14.45 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3C-2D (30)

Sabato 19 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – 3 km knockout sprint donne

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26

04.00 NUOTO DI FONDO – 3 km knockout sprint uomini

04.00 NUOTO ARTISTICO – Squadra libero (preliminari)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34)

08.00 NUOTO ARTISTICO – Solo tecnico uomini (finale)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36)

12.30 NUOTO ARTISTICO – Solo tecnico donne (finale)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38)

Domenica 20 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – Staffetta 4×1500 metri mista

03.00 PALLANUOTO – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26

04.00 NUOTO ARTISTICO – Solo libero donne (preliminari)

04.35 PALLANUOTO – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26

06.10 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33)

07.45 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34)

10.00 PALLANUOTO – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35)

11.35 PALLANUOTO – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36)

12.30 NUOTO ARTISTICO – Squadra libero (finale)

13.10 PALLANUOTO – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37)

14.45 PALLANUOTO – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38)

Lunedì 21 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34

04.00 NUOTO ARTISTICO – Squadra tecnico (preliminari)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34

08.00 NUOTO ARTISTICO – Solo libero uomini (finale)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43)

12.30 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico donne (finale)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42)

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44)

Martedì 22 luglio

03.00 PALLANUOTO – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34

04.00 NUOTO ARTISTICO – Solo libero donne (finale)

04.35 PALLANUOTO – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34

10.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41)

11.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43)

12.30 NUOTO ARTISTICO – Squadra tecnico (finale)

14.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42)

15.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44)

Mercoledì 23 luglio

04.00 NUOTO ARTISTICO – Duo libero donne (preliminari)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

13.30 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico misto (finale)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale vinc. 43-vinc. 44

Giovedì 24 luglio

04.00 NUOTO ARTISTICO – Squadra acrobatico (preliminari)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne (round 1-4)

08.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m uomini (round 1-4)

10.00 PALLANUOTO – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

13.30 NUOTO ARTISTICO – Duo libero donne (finale)

14.00 PALLANUOTO – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO – Finale vinc. 43-vinc. 44

Venerdì 25 luglio

04.00 NUOTO ARTISTICO – Duo libero misto (finale)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne (round 1-4)

08.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m uomini (round 1-4)

13.30 NUOTO ARTISTICO – Squadra acrobatico (finale)

Sabato 26 luglio

04.00 TUFFI – Trampolino 1m donne (preliminari)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne (round 5)

06.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne (round 6 – finale)

09.30 TUFFI – Team Event (finale)

12.00 TUFFI – Trampolino 1m donne (finale)

Domenica 27 luglio

04.00 NUOTO – Batterie: 400m stile libero donne, 100m farfalla donne, 200m misti donne, 4x100m stile libero staffetta donne, 400m stile libero uomini, 100m rana uomini, 50m farfalla uomini, 4x100m stile libero staffetta uomini

04.00 TUFFI – Trampolino 1m uomini (preliminari)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m uomini (round 5)

06.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m uomini (round 6 – finale)

09.00 TUFFI – Piattaforma 10m sincro misto (finale)

11.30 TUFFI – Trampolino 1m uomini (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 400m stile libero donne finale, 100m farfalla donne semifinali, 200m misti donne semifinali, 4x100m stile libero staffetta donne finale, 400m stile libero uomini finale, 100m rana uomini semifinali, 50m farfalla uomini semifinali, 4x100m stile libero staffetta uomini finale

Lunedì 28 luglio

04.00 NUOTO – Batterie: 1500m stile libero donne, 100m dorso donne, 100m rana donne, 200m stile libero uomini, 100m dorso uomini

04.00 TUFFI – Trampolino 3m sincronizzato uomini (preliminari)

07.30 TUFFI – Piattaforma 10m sincronizzata donne (preliminari)

10.00 TUFFI – Trampolino 3m sincronizzato uomini (finale)

12.00 TUFFI – Piattaforma 10m sincronizzata donne (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 100m dorso donne semifinali, 100m rana donne semifinali, 100m farfalla donne finale, 200m misti donne finale, 200m stile libero uomini semifinali, 100m dorso uomini semifinali, 100m rana uomini finale, 50m farfalla uomini finale

Martedì 29 luglio

03.00 TUFFI – Trampolino 3m sincronizzato donne (preliminari)

04.00 NUOTO – Batterie: 200m stile libero donne, 800m stile libero uomini, 50m rana uomini, 200m farfalla uomini

06.00 TUFFI – Piattaforma 10m sincronizzata uomini (preliminari)

09.30 TUFFI – Trampolino 3m sincronizzato donne (finale)

11.30 TUFFI – Piattaforma 10m sincronizzata uomini (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 200m stile libero donne semifinali, 1500m stile libero donne finale, 100m dorso donne finale, 100m rana donne finale, 200m stile libero uomini finale, 100m dorso uomini finale, 50m rana uomini semifinale, 200m farfalla uomini semifinale

Mercoledì 30 luglio

04.00 NUOTO – Batterie: 50m dorso donne, 200m farfalla donne, 100m stile libero uomini, 200m misti uomini, 4x100m misti staffetta mista

04.00 TUFFI – Piattaforma 10m donne (preliminari)

11.00 TUFFI – Trampolino 3m sincronizzato misto (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 200m stile libero donne finale, 50m dorso donne semifinali, 200m farfalla donne semifinali, 100m stile libero uomini semifinali, 800m stile libero uomini finale, 50m rana uomini finale, 200m farfalla uomini finale, 200m misti uomini semifinali, 4x100m misti staffetta mista finale

Giovedì 31 luglio

03.00 TUFFI – Trampolino 3m uomini (preliminari)

04.00 NUOTO – Batterie: 100m stile libero donne, 200m rana donne, 4x200m stile libero staffetta donne, 200m dorso uomini, 200m rana uomini

09.30 TUFFI – Piattaforma 10m donne (semifinali)

12.15 TUFFI – Piattaforma 10m donne (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 100m stile libero donne semifinali, 50m dorso donne finale, 200m rana donne semifinali, 200m farfalla donne finale, 4x200m stile libero staffetta donne finale, 100m stile libero uomini finale, 200m dorso uomini semifinali, 200m rana uomini semifinali, 200m misti uomini finale

Venerdì 1° agosto

03.00 TUFFI – Trampolino 3m donne (preliminari)

04.00 NUOTO – Batterie: 800m stile libero donne, 200m dorso donne, 50m farfalla donne, 50m stile libero uomini, 100m farfalla uomini, 4x200m stile libero staffetta uomini

08.00 TUFFI – Trampolino 3m uomini (semifinali)

11.30 TUFFI – Trampolino 3m uomini (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 100m stile libero donne finale, 200m dorso donne semifinali, 200m rana donne finale, 50m farfalla donne semifinali, 50m stile libero uomini semifinali, 200m dorso uomini finale, 200m rana uomini finale, 100m farfalla uomini semifinali, 4x200m stile libero staffetta uomini finale

Sabato 2 agosto

03.00 TUFFI – Piattaforma 10m uomini (preliminari)

04.00 NUOTO – Batterie: 50m stile libero donne, 50m rana donne, 1500m stile libero uomini, 50m dorso uomini, 4x100m stile libero staffetta mista

09.00 TUFFI – Trampolino 3m donne (semifinali)

12.00 TUFFI – Trampolino 3m donne (finale)

13.00 NUOTO – Semifinali e finali: 50m stile libero donne semifinali, 800m stile libero donne finale, 200m dorso donne finale, 50m rana donne semifinali, 50m farfalla donne finale, 50m stile libero uomini finale, 50m dorso uomini semifinale, 100m farfalla uomini finale, 4x100m stile libero staffetta mista finale

Domenica 3 agosto

04.00 NUOTO – Batterie: 400m misti donne, 4x100m misti staffetta donne, 400m misti uomini, 4x100m misti staffetta uomini

04.00 TUFFI – piattaforma 10m uomini (semifinali)

11.30 TUFFI – piattaforma 10m uomini (finale)

13.00 NUOTO – Finali: 50m stile libero donne, 50m rana donne, 400m misti donne, 4x100m misti staffetta donne, 1500m stile libero uomini, 50m dorso uomini, 400m misti uomini, 4x100m misti staffetta uomini

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.