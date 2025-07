Calcio femminile, Italia all’esame Spagna per conquistare l’accesso ai quarti di finale degli Europei 2025

Esame di spagnolo per la Nazionale italiana di calcio femminile domani (ore 21.00), allo stadio ‘Wankdorf’ di Berna (Svizzera). Ultima sfida per le azzurre nella fase a gironi degli Europei 2025 in terra elvetica. Dopo la vittoria all’esordio contro il Belgio, è arrivato un pari un po’ amaro contro il Portogallo che non ha permesso alla formazione allenata da Andrea Soncin di staccare il biglietto per i quarti di finale.

Sarà necessario affrontare le campionesse del mondo in carica e, per evitare di stare a fare i conti con la differenza reti, servirà ottenere un risultato positivo (vittoria o pareggio).

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Non perde con la Spagna; Il Portogallo non batte il Belgio; Perde con la Spagna e il Portogallo batte il Belgio, ma conserva una differenza reti migliore delle lusitane.

Parlare di sfida complicata è anche superfluo, prendendo solo in considerazione quanto fatto dalla squadra iberica nelle prime due apparizioni di questa manifestazione: 5-0 al Portogallo e 6-2 al Belgio. Undici reti in due partite fanno venire i brividi, ma del resto che la rosa di Montse Tomé sia straordinaria non lo scopriamo certo oggi. Una formazione di fuoriclasse in cui la genialità di Alexia Putellas (due volte Pallone d’Oro) si traduce in fase realizzativa e in rifinitura per le compagne come Esther González e Mariona Caldentey.

Le azzurre dovranno scendere in campo con la convinzione di far partita, come è accaduto nel recente passato. Si pensi allo 0-0 in amichevole dello scorso ottobre e soprattutto allo storico successo 3-2 della Nazionale nella partita disputata in Nations League (dicembre 2023) a Pontevedra. Avere più concretezza negli ultimi 30 metri, in particolare, sarà fondamentale, aspetto che nelle prime due partite di questi Europei è un po’ mancato.

Poter giocare una partita di rimessa, immaginando una Spagna aggressiva, potrebbe rivelarsi un vantaggio per la compagine di Soncin, viste le caratteristiche di alcune delle calciatrici del roster, come ad esempio Sofia Cantore. Dipenderà anche dall’assetto tattico che il CT vorrà proporre, ma di sicuro giocatrici di gamba faranno comodo, in grado di ribaltare il fronte velocemente, col sostegno di un’organizzazione difensiva di primo livello.