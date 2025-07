Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 10 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile entrano nella loro fase più calda. Oggi, giovedì 10 luglio, comincerà la terza ed ultima giornata della fase a gironi, che decreterà ufficialmente le formazioni che accederanno ai quarti di finale. Nel turno odierno scenderanno dunque in campo, rigorosamente in contemporanea, le squadre facente parte del raggruppamento A.

Il match da seguire sarà quello che metterà a confronto sul campo di Ginevra la Finlandia e la Svizzera, due team al momento appaiati al secondo posto con tre punti e con le padrone di casa elvetiche avanti solo per la differenza reti. Le nordiche dovranno assolutamente vincere, mente alle rosso crociate basterà non perdere. Chi la spunterà?

Sarà più che altro una passerella invece il vìs-a-vìs tra Norvegia ed Islanda, considerando che la prima compagine citata ha già conquistato il passaggio del turno durante la seconda giornata, mentre le islandesi sono già certe di terminare la propria avventura continentale sul campo di Thun.

La copertura televisiva dell’ottava giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Norvegia ed Islanda, la quale verrà trasmessa su RAI Sport+HD e, in streaming, su RAI Play. Uefatv.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Finlandia e Svizzera.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Giovedì 10 luglio

Finlandia vs Svizzera – ore 21:00 (Ginevra) – Diretta streaming su UefaTV.com

Norvegia vs Islanda – ore 21:00 (Thun) – Diretta TV su RAI Sport+HD

