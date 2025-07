Volley femminile, l’Italia trema: Alice Degradi cade male e si infortuna contro il Brasile. E torna l’incubo del 2024

Alice Degradi si è infortunata durante il secondo set della finale della Nations League 2025 di volley femminile. L’Italia aveva perso il primo parziale in volata contro il Brasile con il punteggio di 22-25, ma ha prontamente reagito nella seconda frazione issandosi sul 14-9 e mettendo alle corde le verdeoro. Sullo scambio successivo, però, la schiacciatrice è stata murata ed è ricaduta male a terra. Il dolore per la 29enne, prossima a indossare la casacca di Chieri, è stato lancinante ed è stata portata fuori dal campo in braccio.

Alice Degradi si è accomodata in panchina e ha tifato per le compagne di squadra da bordo campo, stringendo il tricolore e accompagnando le azzurre verso la schiacciante affermazione nel secondo set (25-18) che ha riequilibrato la situazione, infuocando ulteriormente l’atto conclusivo che mette in palio il prestigioso trofeo. Al suo posto è entrata Stella Nervini, che affianca Myriam Sylla di banda nella formazione completata dalla palleggiatrice Alessia Orro, dall’opposto Paola Egonu (con Ekaterina Antropova subentrante in più occasioni), dalle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro.

La speranza è che l’entità dell’infortunio non sia rilevante e che Alice Degradi possa essere della partita ai Mondiali, che scatteranno il 22 agosto in Thailandia. Dopo aver saltato le Olimpiadi di Parigi 2024 proprio per un problema fisico alla vigilia dell’evento, sarebbe un peccato rinunciare anche alla rassegna iridata. In caso di forfait potrebbe essere presa in considerazione Loveth Omoruyi per completare il reparto di banda con Sylla, Nervini e Gaia Giovannini.