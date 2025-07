LIVE Bronzetti-Paquet, Italia-Francia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra parte favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida inaugurale della seconda partita di Hopman CUP 2025 degli azzurri che vede di fronte Lucia BRONZETTI e Chloe Paquet.

L’Italia vuole chiudere al primo posto e qualificarsi alla finale di domenica contro l’equipaggio transalpino, che ha dovuto fare a meno del suo numero uno Arthur Fils, fermo purtroppo ai box ormai dal Roland Garros. Al suo posto il ‘ritirante’ Richard Gasquet, che ha chiuso brillantemente la carriera proprio nel secondo Slam della stagione, superando un turno e lasciando il palcoscenico contro il n.1 del mondo incontrastato Jannik SINNER.

Brozetti ha brillantemente vinto la sua prima partita a Bari nella giornata di mercoledì contro la svogliata croata Donna Vekic, in un match da venti doppi falli in due set e un tie-break a dieci, vinto da Lucia per 10-1. L’azzurra veniva da un periodo molto negativo, ma a Wimbledon era tornata a vincere una partita e, qui a Bari, potrebbe assolutamente trovare nuovo slancio per concludere degnamente un’annata, per adesso, senza infamia e senza lode.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prima sfida del tie tra ITALIA e Francia di Hopman CUP 2025 che vede contrapposte Lucia BRONZETTI e Chloe Paquet alle 17:30. Poi toccherà a Cobolli e a Gasquet, poi il doppio misto! Vi aspettiamo!