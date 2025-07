LIVE Alcaraz-Norrie 6-2, 6-3, 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: altra prestazione mostruosa al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di Carlos Alcaraz, che batte Cam Norrie e giunge in semifinale a Wimbledon 2025, affronterà Taylor Fritz:

19:55 Adesso però c’è il numero 4 del mondo Taylor Fritz, che è giunto in semifinale per la prima volta qui. Dovrà sicuramente tirare fuori una prestazione di livello lo spagnolo se vorrà prenotare il Centre Court anche in questa domenica 14 luglio.

19:54 Sono 13 gli ace dell’iberico, non i 22 del match contro Rublev, ma comunque impressionanti i suoi numeri: Addirittura 89% di punti con la prima, 40 vincenti e 26 errori per un match col pilota automatico. Il rivale si è difeso con la prima 63% ma non con la seconda (35%). Da rimarcare come con la seconda in campo Norrie ha vinto più punti di Alcaraz, che però ne ha servite appena 21 contro le 26 del rivale.

19:52 Forse il match più comodo, lo è sicuramente come numero di giochi concessi. Non ha subito break e ha concesso 5 palle break al rivale, che ha provato con la grinta che lo contraddistingue a rimanere attaccato ma che dopo lo 0-40 del 2° gioco del match non ha più avuto praticamente chance!

19:51 Terza semifinale consecutiva ai Championships per Alcaraz, che si è sempre issato fino all’ultimo atto dove ad attenderlo c’era Nole Djokovic. Non ce ne vorranno i tifosi del n.1 del mondo, ma in questo preciso istante la finale più probabile sembra proprio la terza consecutiva tra i due.

19:50 Alcaraz b. Norrie 6-2, 6-3, 6-3!

Prima vincente, e come poteva chiudere Alcaraz se non così?

40-30 WOW! Cosa ha giocato. Volèe di rovescio incrociata messa a dormire in modo dolcissimo. Seconda palla match.

30-30 Ace (13°), ci viene da sorridere.

15-30 Doppio fallo. Vuole provare un’altra situazione di pericolo Alcaraz.

15-15 Errore di sufficienza, classico di Alcaraz. Serve&volley con volèe di rovescio in rete.

15-0 Non controlla il recupero di dritto in chop Norrie, la palla nuova schizza molto.

Si fa sentire il pubblico, Alcaraz serve per chiudere.

5-3 Palla corta sul nastro Alcaraz. Norrie giocherà quantomeno un altro gioco di risposta!

A-40 Servizio e ottima coppia di dritti Norrie, servono anche due smash perché la difesa di Alcaraz non ha eguali.

40-40 Stecca di dritto lo spagnolo.

30-40 Errore di rovescio di Norrie che dà il primo match point ad Alcaraz.

30-30 Slice e dritto a campo aperto!

15-30 Volendo scherzare perde un punto già vinto Alcaraz, dopo il passante nei piedi che aveva aperto la via.

0-30 Dritto out, meno due.

0-15 Comodo dritto in rete Norrie, il suo è stato un gran torneo, ma oggi non ha mai avuto la sensazione (inizio escluso) di poter fare match.

5-2 Tira la seconda e vince il game lo spagnolo.

40-15 Si ferma in rete il dritto di Alcaraz.

30-0 Prima vincente.

15-0 Lunga la risposta aggressiva di Norrie. Parziale di 9-1 Alcaraz!

4-2 Risposta in cross sulla riga, difesa di rovescio out e allora quinto break del match per Alcaraz, primo del terzo set.

Seconda

15-40 Slice vincente. Ora si va a destra però.

0-40 Lungo il dritto difensivo carico del britannico. Tre chance di break!

0-30 In rete stavolta la smorzata di Norrie. Occhio!

0-15 Attacco in contro tempo del britannico, passa alla perfezione e nei piedi lo spagnolo.

3-2 A zero Alcaraz.

40-0 Serve&volley e formalità.

30-0 Ace (11°).

15-0 Non passa il dritto carico di Norrie.

2-2 A quindici il britannico, esplode il centrale!

40-15 Seconda vincente slice.

30-15 Splendida palla corta di rovescio di Norrie!

15-15 Prima vincente del britannico.

0-15 Errore di dritto dopo il servizio Norrie.

2-1 Ace (10°). A quindici resta avanti il campione spagnolo.

40-15 Para a rete in modo molto furbo Alcaraz. Mettendo appena la racchetta e facendosi quasi travolgere dall’impatto.

30-15 Un’altra.

15-15 Ennesima prima vincente sotto nel punteggio di Alcaraz.

0-15 Sbaglia di dritto dopo la prima lo spagnolo.

1-1 Non risponde di rovescio sullo slice Alcaraz.

40-30 Doppio fallo (3°).

40-15 Prima slice a segno!

30-15 Attacco in chop di Alcaraz che viene passato dal rivale.

15-15 In rete il rovescio di Norrie.

15-0 Ace sporco del britannico!

1-0 Ace (9°).

40-15 Prima esterna a segno.

30-15 Servizio slice e dritto di là.

15-15 Doppio fallo (2°).

15-0 Ace (8°).

Alcaraz-Norrie 6-2, 6-3! Cede di rovescio il britannico e allora cede ancora la battuta. Servirà a breve lo spagnolo per primo nel 3° set.

30-40 Sbaglia di dritto dopo il servizio Norrie, non ha recuperato dai 18 colpi di prima.

30-30 Che scambio! Cede di rovescio alla fine l’iberico.

15-30 Splendida palla corta di Alcaraz.

15-15 Il nastro dice di no al dritto di Norrie.

15-0 Lungo il dritto anomalo di Alcaraz.

5-3 Chiude con il serve&volley perfettamente eseguito l’iberico.

40-30 Solita prima, poi il dritto in contropiede.

30-30 Sbaglia di dritto Norrie cercando di colpire forte in lungoriga.

15-30 Fuori il dritto di Alcaraz! Attenzione!

15-15 Risolve con lo schema Kick e rovescio vincente all’incrocio.

Seconda

0-15 Palla corta pretenziosa e in rete di Alcaraz!

4-3 Ace (3°)!

40-15 Pallata di dritto dello spagnolo.

40-0 Fuori il rovescio di Alcaraz.

30-0 Slice vincente del mancino.

15-0 Perde l’equilibrio sul recupero di dritto Alcaraz, comodissimo l’appoggio di Norrie.

4-2 Ace (7°). Mamma mia, palla break da 40-15 sopra: Ace, servizio vincente, ace.

A-40 Sempre il servizio alla T.

40-40 Ace (6°).

40-A mette in rete la smorzata l’iberico. Che rischio si è preso! Palla per riaprire il parziale.

40-40 Avanti dietro al rovescio Norrie. Attenzione che qui si può riaprire il match!

40-30 Mette lungo il contro-balzo difensivo lo spagnolo

40-15 Ancora una prima vincente.

30-15 Slice a segno di Alcaraz.

15-15 Rimedia con la prima vincente.

0-15 Attenzione, sbaglia il tocco vicino alla rete Alcaraz.

3-2 A quindici Norrie, prova a non mollare!

40-15 Non risponde di rovescio Alcaraz!

30-15 Servizio vincente.

15-15 Bella stop volley di Norrie.

0-15 Ancora dritto vincente dello spagnolo.

3-1 A zero conferma il break appena ottenuto Alcaraz.

40-0 Prima vincente.

30-0 Prima vincente. Non c’è match!

15-0 Si allunga il rovescio difensivo di Norrie.

2-1 Contro smorzata a segno di Alcaraz. Alla terza chance fa il break.

Seconda

40-A Gratuito di dritto Norrie. Terza chance.

Seconda

40-40 Ace centrale! Per l’appunto! Lo sorprende. Può essere la chiave di volta della partita.

40-A Che meraviglia la smorzata di rovescio di Alcaraz. Ora però può servire lo slice mancino!

40-40 Due righe, con la seconda e con il dritto difensivo Norrie. Attenzione, iniziano ad accumularsi chance mancate!

40-A Risposta fulminante in cross di dritto di Alcaraz. Seconda chance di break del 2° set.

40-40 Sbaglia però di rovescio il britannico.

40-30 Prima vincente.

30-30 Regala una risposta sulla seconda lo spagnolo, in chop lunga.

15-30 Seconda smorzata, secondo punto Alcaraz.

15-15 Colpisce male con il dritto il campione del Roland Garros.

0-15 Esce di poco il rovescio difensivo di Norrie.

1-1 Prima e formalità Alcaraz.

40-30 Passa con il dritto bene Norrie. Attenzione!

40-15 Servizio vincente.

30-15 Affossa il rovescio difensivo l’iberico.

30-0 Servizio vincente Alcaraz.

15-0 Non risponde sulla seconda di dritto il GBR.

0-1 Slice vincente Norrie!

A-40 Sbaglia un comodo dritto l’iberico. C’è Jodie Foster. Interrogò Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) in ‘Il silenzio degli Innocenti’.

40-40 Sempre lo slice, rovescio di là!

30-40 NOO! Esplode la pallina! Risposta profonda carica, un proiettile il dritto dal centro che il GBR osserva sfilare di fianco.

30-30 UUH! Questo passante è uscito, di dritto con effetto. Veniva giù tutto.

15-30 Clamoroso scambio! Di tocco nessuno ha chance con l’iberico. Qui risolve con la stop volley di rovescio strettissima.

15-15 Servizio slice Norrie! Deve aggrapparsi a quello!

0-15 Profonda la risposta di Alcaraz, fuori il dritto di Norrie.

Alcaraz-Norrie 6-2! Primo parziale in cui lo spagnolo ha subito dovuto tirarsi fuori da una situazione molto complicata. Una volta scampato il pericolo però, ha espresso il solito tennis celestiale.

40-15 Nuova prima, nuovo punto: stavolta di volo.

30-15 Servizio vincente di Alcaraz.

15-15 La risposta vincente del britannico!

15-0 Prima smorzata vincente di Alcaraz.

5-2 A trenta Norrie!

40-30 Nuova risposta incisiva di rovescio Alcaraz.

40-15 Prima prima slice vincente del mancino di origine africana.

30-15 Prima vincente.

15-15 In rete il dritto del britannico.

15-0 Attacco di dritto e volèe alta Norrie.

5-1 Tiene comunque a zero la battuta il campione di Murcia.

Spagnolo per il game perfetto ma sbaglia la prima.

40-0 Ace (4°).

30-0 Ace (3°).

15-0 Ace (2°). Pare abbastanza lampante come l’inizio, in cui l’iberico si è trovato 0-1 e 0-40 sul suo servizio dovendo poi annullare in totale 4 chance di break, abbia subito svegliato Alcaraz.

4-1 INCREDIBILE: è passato con il dritto Alcaraz! Sembrava finita, che roba questo giocatore!

15-40 Risposta nei piedi: praticamente già due palle set in arrivo.

15-30 Impressionante angolo stretto vincente trovato da Alcaraz di rovescio.

15-15 Attacca con poco di dritto l’iberico e allora passa Norrie!

Prende tempo il GBR scacciando dal campo una piuma.

0-15 Doppio fallo, secondo di fila Norrie. Quello precedente era costato il break nel 3° game.

3-1 Dritto vincente dal centro invece per Alcaraz. Primo allungo del match!

40-30 Prima vincente e tre quindici consecutivi. Adesso potrebbe benissimo commettere tre gratuiti di fila.

30-30 Ace (1°). Furono 22 contro Rublev.

15-30 Incredibile dritto inside in, imprendibile e all’incrocio.

0-30 Sbaglia dopo il servizio ancora Alcaraz. Incredibile come cambia faccia continuamente.

0-15 Errore di dritto dopo il servizio.

2-1 Doppio fallo e il GBR si consegna. Dopo 4 chance fallite da Norrie, il BREAK di Alcaraz.

30-40 Primo ace!

15-40 Risposta vincente di rovescio Alcaraz, seconda abbastanza morbida. Con il rovescio comunque fa cosa vuole l’iberico.

15-30 Con la prima smorzata Norrie.

0-30 Profonda la risposta di rovescio di Alcaraz. Vale il punto.

0-15 Sbaglia di dritto Norrie.

1-1 Alla prima chance riesce a impattare, non senza problemi, il detentore del titolo.

A-40 Il servizio spiana la via ad Alcaraz.

40-40 Comodissimo dritto messo in rete dal britannico. Stavolta se lo è mangiato lui.

40-A Sbaglia ancora però lo spagnolo, non sente ancora la pressione. E’ abbastanza palese.

40-40 Si sposta e tira l’inside in Alcaraz, con margine stavolta, e torna su!

30-40 Slice e comodo dritto di là. Ne resta una.

15-40 Con il servizio salva la prima chance Alcaraz.

0-40 Dritto vincente lungoriga Norrie!!

0-30 Doppio fallo.

0-15 Sbaglia ancora di dritto Alcaraz.

0-1 Sbaglia di nuovo con il dritto l’iberico.

40-30 Servizio vincente.

30-30 Si sposta ma sbaglia di dritto Alcaraz.

15-30 Qui risponde alla grande di rovescio lo spagnolo.

15-15 Prima non risposta di rovescio di Alcaraz, tantissima contro Rublev.

0-15 Tesissimo Norrie, non passa il suo rovescio dopo una prima tirata veramente piano.

Cam Norrie al servizio!

18:05 Tre minuti e si parte! Le quote vedono un 3-0 per lo spagnolo non scontato, più o meno alla pari, mentre per quanto riguarda la vittoria non c’è ovviamente il minimo dubbio per le agenzie.

Giocatori in campo!

17:55 Ricordiamo che, per chi vince, ad attendere in semifinale c’è già l’USA Taylor Fritz, che ha sconfitto col punteggio di 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 il russo Khachanov.

17:50 Norrie ha battuto Alcaraz nella finale di Rio 2023. Oggi tuttavia non dovrebbe esserci partita tra il 5 volte campione Slam e un giocatore che è rientrato da poco ai livelli che gli competono. Ha iniziato il torneo fuori dalla top 75, ora virtualmente è 43°!

17:35 Gli organizzatori fanno sapere che Alcaraz e Norrie scenderanno in campo 30′ dopo la partita femminile appena conclusa. Li attendiamo quindi per le ore 18:05 circa!

17:33 Sabalenka b. Siegemund 4-6, 6-2, 6-4! L’ha scampata bella la bielorussa, che si salva ed è in semifinale. La favorita n.1 per Wimbledon resta lei.

16:32 Al terzo il primo quarto di finale femminile: Sabalenka vince il 2° set su Siegemund. Poi Alcaraz-Norrie!

15:30 Siegemund-Sabalenka 6-4, poi tocca ad Alcaraz!!!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l’idolo di casa Cameron NORRIE al favorito spagnolo Carlos ALCARAZ, che vuole la terza semifinale di fila ai Championships!

Siamo a due partite dalla finale e la faccenda inizia a divenire molto seria per il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, che ha lasciato un altro set per la via contro Andrey Rublev, imponendosi col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Sono quindi ben quattro i parziali persi nel cammino ai quarti dello spagnolo, contro gli zero dei diretti concorrenti per il titolo SINNER e Djokovic fin qui.

Di fronte c’è l’ex semifinalista del 2022, che ha brillantemente tornato a disputare questa fase di un torneo Slam dopo mesi e mesi di difficoltà in cui Norrie era pure uscito dai primi 100 giocatori del mondo. Questi 400 punti non solo lo fanno respirare in chiave classifica mondiale, ma gli permettono di tornare dentro la top 50. Oggi è pericolosissimo in quanto non ha nulla da perdere e, laddove la versione di Alcaraz fosse quella vista contro Rublev, allora il britannico potrebbe divertirsi per davvero.

Gli sprazzi di tennis celestiale non sono mancati, tuttavia lo spagnolo si era trovato su una situazione comoda di 5-3 nel tie-break, finendo per cedere un primo set che poteva e non poco causare disagi. Nel terzo infatti Rublev non ha sfruttato 4 chance di break, prima di capitolare alla prima concessa grazie al punto del torneo dell’iberico. Ciò che ha stupito è il rendimento in battuta, nonostante tante chance di break concesse, di Alcaraz (22 ace).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l'idolo di casa Cameron NORRIE allo spagnolo Carlos ALCARAZ, si gioca per un posto in semifinale come 2° match sul Centrale dalle ore 14:30, prima Sabalenka-Siegemund!