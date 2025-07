Jonathan Milan penalizzato al Tour de France! Vittoria salva, ma conseguenze per la maglia verde: l’infrazione commessa

Jonathan Milan ha vinto l’ottava tappa del Tour de France, regalando all’Italia quel successo che alla Grande Boucle mancava da 113 frazioni e 2.176 giorni. Il velocista friulano ha saputo spezzare un digiuno che durava da sei anni, ma un po’ di spavento ha fatto capolino quando le immagini della volata sono state revisionate dai commissari di gara e il nome dello sprinter della Lidl-Trek è stato inserito nel listone dei penalizzati che viene sempre redatto al termine di ogni frazione.

Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020 è stato sanzionato per aver ostruito un altro corridore. Si è temuto in un declassamento che avrebbe tolto il successo al nostro portacolori, ma l’infrazione ha avuto luogo prima dello sprint e così la vittoria ottenuta sul traguardo di Laval è rimasta nelle mani dell’azzurro.

La sanzione è comunque pesante, non tanto in termini economici (500 franchi svizzeri, circa 535 euro) ma perché gli sono stati decurtati 10 punti nella classifica a punti. Jonathan Milan resta in maglia verde, ma ora il vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori si è assottigliato: svetta con 182 punti contro i 156 dello sloveno Tadej Pogacar (+26), i 124 dell’eritreo Biniam Girmay (+58) e i 108 dell’olandese Mathieu van der Poel (+74). Nel provvedimento anche una penalità di 10 secondi nella classifica generale, che però non interessa più di tanto al ciclista italiano.