ESISTE ANCHE L’ITALIA! Jonathan Milan spezza la maledizione e vince di forza al Tour de France! Digiuno di 6 anni interrotto

Finalmente Italia al Tour de France. Dopo un’attesa lunga più di cento tappe e, soprattutto, più di sei anni (ultimo ad imporsi Vincenzo Nibali nel 2019), Jonathan Milan spezza il tabù tricolore alla Grande Boucle. Era l’azzurro più atteso e ha messo la sua firma da fenomeno: nella volata di Laval non c’è stata storia per i rivali, il velocista della Lidl-Trek ha dominato in lungo e in largo, dimostrando di essere uno dei migliori sprinter al mondo. Successo numero 23 in carriera per il classe 2000, la prima al Tour dopo quattro al Giro. Obiettivo ora ovviamente la classifica a punti.

Giornata molto tranquilla nella prima fase di gara, con il gruppo che ha proceduto ad andatura quasi turistica fino al traguardo volante vinto da Jonathan Milan. Successivamente è partita la prima fuga di giornata: coppia della Team TotalEnergies all’attacco, con i francesi Mathieu Burgaudeau e Matteo Vercher.

Andatura che si è alzata tantissimo negli ultimi venti chilometri. Fuggitivi raggiunti senza patemi, mentre il colpo di scena c’è stato a 13 dal traguardo con la foratura di uno dei favoriti, Tim Merlier. Su un finale molto caotico nessuna squadra è riuscita ad organizzarsi al meglio verso lo sprint, neanche la Lidl-Trek, con Jonathan Milan costretto a passare da un treno all’altro.

Gli ultimi 200 metri però sono pura poesia per il fuoriclasse tricolore: volata a centro strada con una potenza impressionante, nessuno è riuscito a tenere la sua ruota, vittoria nettissima per lui. Alle sue spalle a sorpresa Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), mentre terzo è Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Bene in casa Italia anche Alberto Dainese, ottavo, e Vincenzo Albanese, nono. Nessun problema per gli uomini di classifica, Tadej Pogacar conserva senza patemi la sua maglia gialla.