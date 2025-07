Quanti soldi guadagna Jonathan Milan con la vittoria di tappa al Tour de France? Montepremi e cifre

Jonathan Milan ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2025, imponendosi con una volata regale sul traguardo di Laval. Il velocista friulano è stato bravissimo a sfruttare al meglio il lavoro del proprio treno, è partito nel momento giusto e poi ha mostrato al mondo una gamba solidissima, con cui è riuscito a tenere botta fin sull’arrivo nonostante la leggera salita.

L’alfiere della Lidl-Trek ha battuto uomini di enorme calibro come il belga Wout van Aert, l’australiano Kaden Groves, il tedesco Pascal Ackermann e l’altro belga Arnaud de Lie. Il 24enne ha conquistato il suo primo successo in carriera alla Grande Boucle ed è anche balzato in testa alla classifica a punti, con il chiaro obiettivo di indossare la maglia verde sul gradino più alto del podio a Parigi.

Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020 ha spezzato un digiuno infinito per l’Italia, che non vinceva in terra transalpina da addirittura 113 tappe e 2.176 giorni. Si tratta di un risultato notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che riveste anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jonathan Milan vincendo la tappa al Tour de France? L’importo dell’assegno è pari a 11.000 euro, la cifra prevista per ogni successo di frazione nei Grandi Giri.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JONATHAN MILAN CON LA VITTORIA DI TAPPA AL TOUR DE FRANCE?

11.000 euro.