Tour de France 2025, Jonathan Milan: “Una vittoria speciale per me e per l’Italia”

Finalmente! L’Italia torna a vincere al Tour de France dopo 113 tappe e 2176 giorni. Una maledizione cancellata dalla splendida volata di Jonathan Milan sul traguardo di Laval. Uno sprint imperioso del velocista della Lidl-Trek, bravissimo ad aspettare il momento giusto per uscire dalla ruota e dominare poi la volata davanti a Wout van Aert e Kaden Groves.

Un Jonathan Milan emozionato e felice nell’intervista alla fine della tappa: “Ancora devo capire quello che abbiamo fatto. Perché quando parti all’inizio del Tour hai sempre dei sogni e magari ci torni anche a casa con questi sogni. Devo ancora ben capire e realizzare quello che è appena successo”.

La maglia verde non ha veramente sbagliato nulla: “Eravamo davvero tutti molto focalizzati. Sapevamo quello che dovevamo fare e i miei compagni sono stati fenomenali. Sapevo che avrei dovuto aspettare, aspettare il più possibile prima del traguardo. Questi arrivi mi piacciono molto e gli gradisco in maniera particolare”.

Una volata al Tour è sempre davvero complicata da vincere: “Qui il livello è altissimo, ci sono i migliori velocisti. Oggi, però, posso proprio dire che ce la siamo meritata e domani ci riproveremo ancora”. Un successo che mancava da sei anni all’Italia e per Milan è una giornata indimenticabile: “Questa è una vittoria che significa molto per me. Significa tanto anche per l’Italia. L’appuntamento è ora a domani”.