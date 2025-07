GLADIATORE DI BRITANNIA! Flavio Cobolli emoziona a Wimbledon: piega la vecchia volpe Cilic e accede ai quarti di finale!

Flavio Cobolli continua il suo sogno a Wimbledon. Il classe 2002 del Bel Paese ha sconfitto il croato Marin Cilic (n.83 del mondo) col punteggio di 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3) in 3 ore e 27 minuti di gioco. La vittoria della solidità e della lucidità quella dell’azzurro, capace di mettere tutte queste doti al cospetto di un avversario molto esperto, con una finale dei Championships alle spalle e capace di battere nel percorso il britannico Jack Draper.

Per la prima volta in carriera, Cobolli si spinge così in là in uno Slam e farlo nel Major più importante e storico fa decisamente effetto. Bravissimo a recuperare il break di svantaggio nel quarto parziale, Flavio è diventato l’ottavo italiano della storia a raggiungere questo turno a Londra e legittima il suo essere in top-20. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il serbo Novak Djokovic.

Nel primo set il romano fa vedere la sua superiorità nella capacità di coprire il campo e di mettere grande profondità nello scambio. Non sfrutta una palla break nel terzo gioco, ma nel quinto c’è concretezza. Un break decisivo ai fini delle sorti della frazione, vinta con autorevolezza sullo score di 6-4, al cospetto di un Cilic particolarmente falloso.

Nel secondo set l’azzurro deve affrontare il primo vero momento di difficoltà nel secondo gioco, ma cancella brillantemente la palla break. Nel settimo game Cilic fatica a trovare la prima in battuta e Cobolli ne approfitta alla grande, forzando gli errori del rivale. Conclusione: replica del 6-4 del parziale precedente.

Nel terzo set la percentuale di errori del croato diminuisce e lo sviluppo della frazione è punto a punto. Flavio è costretto nel dodicesimo game ad annullare tre palle set, prima di andare al tie-break. La tensione sale e in alcune risposte l’azzurro ne risente. L’esperto balcanico non si fa pregare e conclude sul 7-4.

Nel quarto set fatica Cobolli a mantenere la profondità e col rovescio Cilic fa male. Il croato non capitalizza tre palle break nel secondo gioco, ma nel settimo va a segno. Bravissimo Flavio però a ridestarsi dal proprio torpore e con vincenti sensazionali pareggia il conto immediatamente. Si va al tie-break ancora e, sotto di un mini-break, Cobolli va in modalità muro e Cilic deve cedere alla solidità dell’avversario sul 7-3.

Leggendo le statistiche, doppia cifra per entrambi negli ace (19 di Cilic e 11 di Cobolli), ma l’azzurro più efficace con la prima di servizio (78% dei punti vinti) e nel rapporto vincenti/gratuiti: 45/47 per il romano rispetto al 48/64 del croato.