Italia-Olanda oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Ultima tappa della fase preliminare per la Nazionale italiana femminile, che domenica 13 luglio alle ore 16 ad Apeldoorn affronta l’Olanda padrona di casa nella dodicesima e ultima sfida della Volleyball Nations League 2025. Le azzurre arrivano all’appuntamento già qualificate per la Final Eight in programma a Łódź (Polonia) dal 23 al 27 luglio, con un percorso fino a ieri perfetto: 10 vittorie su 10 partite disputate e una striscia aperta di 25 successi consecutivi nei match ufficiali, iniziata più di un anno fa a Macao.

Il match contro l’Olanda rappresenta l’ultima occasione per limare i dettagli e consolidare una condizione che sembra già eccellente. Dopo le nette vittorie contro Belgio (3-0) e Serbia (3-0) nei primi due impegni della Pool 7, l’Italia ha mostrato una solidità tecnica e mentale notevole. Contro il Belgio, Velasco ha ritrovato Paola Egonu, protagonista con 10 punti, e ha potuto contare su un impatto devastante dalla panchina di Ekaterina Antropova, top scorer del match con 12 punti. Ottima la regia di Alessia Orro e le prestazioni delle centrali Danesi e Fahr, mentre in seconda linea De Gennaro e Fersino hanno dato sicurezza.

Ancora più significativa la vittoria contro la Serbia, che aveva reinserito in formazione la sua fuoriclasse Tijana Boskovic. Le azzurre hanno saputo soffrire e rimontare, soprattutto nel secondo set vinto in volata 26-24 grazie alla freddezza di Antropova e alla determinazione della giovanissima Nervini. Un successo che ha certificato l’altissimo livello raggiunto dal gruppo azzurro in questa estate 2025, sempre più vicino alla miglior versione possibile in vista del Mondiale in Thailandia.

Contro l’Olanda sarà quindi importante mantenere alta l’intensità e dare spazio anche alle giocatrici meno utilizzate, per completare il lavoro di preparazione in vista della fase finale. Velasco ha fin qui saputo gestire alla perfezione energie, rotazioni e gerarchie, trovando risposte convincenti da tutto il roster. L’Olanda, squadra in ricostruzione con molte giovani promesse e guidata da Felix Koslowski, proverà a chiudere davanti al proprio pubblico con una prova d’orgoglio, ma sulla carta la differenza di valori è netta. L’Italia parte favorita e punta a chiudere il girone da imbattuta, con il primo posto matematico e tanta fiducia da mettere in valigia per la volata finale.

Il fischio d’inizio è in programma all’Omnisport di Apeldoorn alle 16.00 di domenica 13 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Olanda.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 13 luglio 2025 – Omnisport Apeldoorn

Ore 16.00 Italia-Olanda – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.