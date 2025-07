Volley femminile, le pre-convocate dell’Italia per i Mondiali: il listone delle 25 di Velasco

Manca poco più di un mese ai Mondiali 2025 di volley femminile, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana, ha consegnato alla FIVB il cosiddetto “listone”, ovvero l’elenco preliminare delle 25 atlete tra cui il Guru selezionerà le 14 giocatrici da convocare per la rassegna iridata.

Sono presenti le stelle che hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che si stanno distinguendo nella Nations League, dove le azzurre hanno infilato dieci vittorie consecutive e si trovano al comando della classifica generale. Spiccano gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Myriam Sylla, Alice Degradi, Stella Nervini e Gaia Giovannini, il libero Monica De Gennaro.

Presenti anche la seconda regista Carlotta Cambi, il martello Loveth Omoruyi, la bomber Adhu Malual, le centrali Linda Nwakalor e Yasmina Akrari, il libero Eleonora Fersino. Di seguito il quadro complete delle italiane inserite nella liste delle 25 pre-convocate per i Mondiali 2025 di volley femminile.

PRE-CONVOCATE ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi, Jennifer Boldini, Chidera Eze.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Adhu Malual, Giorgia Frosini.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Stella Nervini, Alice Degradi, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Alice Naro.

CENTRALI: Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Nwakalor, Yasmine Akrari, Anna Gray, Benedetta Sartori, Matilde Munarini.

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Martina Armini.