Volley femminile, Italia eliminata ai Mondiali U19: azzurre ko ai quarti, gli USA dominano il tie-break

Termina ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dagli USA per 3-2 (31-29; 23-25; 21-25; 30-28; 15-8) e non è riuscita ad approdare in zona medaglie nella rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Osijek (Croazia). Le azzurre sono state in vantaggio per 2-1, ma nella lunga serie ai vantaggi del quarto parziale non hanno avuto l’occasione per chiudere e sono state trascinate al tie-break, dove le americane si sono rivelate più forti.

Dopo aver infilato cinque vittorie nella fase a gironi e aver regolato l’Argentina agli ottavi di finale, l‘Italia si ferma proprio sul più bello e resta giù dal podio dopo dodici anni di grandi gioie: oro nel 2015 e nel 2017, argento nel 2019 e nel 2021, bronzo nel 2023 prima del ko odierno contro una formazione che ha conquistato il titolo due anni fa.

Non sono bastate le attaccanti Stella Caruso (19 punti) e Caterina Peroni (18), le centrali Alessandra Talarico (15 punti, 8 muri) e Veronica Quero (11 punti, 5 muri) e l’altro martello Ludovica Tosini (12) sotto la regia di Asia Spaziano (7) per avere la meglio contro gli Stati Uniti trascinati da Spears (24 punti), Taylor (19), Davis (19) e Anderson (17).