Volley femminile, l’Italia vince il girone agli Europei U16: ora una semifinale rovente

L’Italia ha conquistato il primo posto nel proprio girone agli Europei Under 16 di volley femminile, dettando legge a Tirana e conquistando sette vittorie in altrettante partite disputate. Le azzurre hanno concluso il gruppo A a punteggio pieno (21 punti), lasciando sul piatto soltanto quattro set: dopo aver liquidato Lituania, Ucraina, Bulgaria, Francia, Polonia e Spagna, le ragazze della coach Monica Cresta hanno travolto la modesta Albania con un perentorio 3-0 (25-16; 25-10; 25-5).

La nostra Nazionale avrà modo di riposarsi per un giorno e tornerà in campo sabato 12 luglio per disputare la semifinale: dall’altra parte della rete ci sarà la Turchia, che ha chiuso il gruppo B con cinque successi (16 punti) alle spalle della Cechia (sei affermazioni, 17 punti). Si preannuncia una partita impegnativa per l’Italia, che ha comunque tutte le carte in regola per prevalere contro le anatoliche e meritarsi la finale per il titolo da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Cechia.

In questa manifestazione si stanno mettendo in mostra si stanno mettendo particolarmente in luce l’opposto Seyna Maura Gaye, le schiacciatrici Sofia Martinengo e Matilde Borello, le centrali Alice Pettiti e Anna Giulia Sonego, la palleggiatrice Erika Jakic, il libero Kaila Simeonov.