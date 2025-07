Il tabellone di Lorenzo Musetti a Washington: tanti ostacoli duri nonostante sia tds n.2

Lorenzo Musetti sarà la testa di serie numero 2 del tabellone di singolare maschile dell’ATP 500 di Washington, che scatterà domani: il main draw contempla 48 iscritti, con i 16 tennisti protetti dal seeding che usufruiranno di un bye all’esordio.

Lorenzo Musetti, dunque, entrerà in scena direttamente al secondo turno, contro un qualificato o il britannico Cameron Norrie. Sin dal terzo turno, ovvero dagli ottavi di finale, però, saranno possibili gli incroci con le altre teste di serie: nello spicchio di tabellone dell’azzurro è finito lo statunitense Brandon Nakashima, numero 14.

L’eventuale avversario di Musetti ai quarti, invece, potrebbe essere uno tra il numero 7, l’australiano Alex de Minaur, ed il numero 11, il ceco Jiri Lehecka. In semifinale l’azzurro potrebbe incrociare il numero 3, il danese Holger Rune, infine a guidare il seeding è lo statunitense Taylor Fritz, che presidia la parte alta del tabellone.

TABELLONE ATP 500 WASHINGTON

(1) Taylor Fritz USA vs Bye

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Aleksandar Vukic AUS

Matteo Arnaldi ITA vs Daniel Altmaier GER

Bye vs (16) Lorenzo Sonego ITA

(12) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye

Jaume Munar ESP vs Marcos Giron USA

Learner Tien USA vs (WC) Emilio Nava USA

Bye vs (5) Andrey Rublev RUS

(4) Ben Shelton USA vs Bye

(WC) Mackenzie McDonald USA vs Qualifier

Benjamin Bonzi FRA vs Fabian Marozsan HUN

Bye vs (15) Gabriel Diallo CAN

(9) Flavio Cobolli ITA vs Bye

Yoshihito Nishioka JPN vs (PR) Jenson Brooksby USA

Quentin Halys FRA vs Aleksandar Kovacevic USA

Bye vs (6) Frances Tiafoe USA

(8) Daniil Medvedev RUS vs Bye

Reilly Opelka USA vs Qualifier

Gael Monfils FRA vs Qualifier

Bye vs (10) Alexei Popyrin AUS

(13) Alex Michelsen USA vs Bye

(WC) Daniel Evans GBR vs Zizou Bergs BEL

Qualifier vs Alexandre Muller FRA

Bye vs (WC) (3) Holger Rune DEN

(7) Alex de Minaur AUS vs Bye

David Goffin BEL vs Yunchaokete Bu CHN

Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB

Bye vs (11) Jiri Lehecka CZE

(14) Brandon Nakashima USA vs Bye

(WC) Ethan Quinn USA vs Christopher O’Connell AUS

Cameron Norrie GBR vs Qualifier

Bye vs (2) Lorenzo Musetti ITA