Sorpasso nel ranking ATP senza giocare: i tennisti coinvolti e la possibile freccia di Rublev

Ad animare la settimana successiva a Wimbledon sono tre tornei ATP di livello 250 tra Los Cabos, Gstaad e Bastad. I big si stanno riprendendo dalle fatiche profuse nel terzo Slam della stagione e infatti i migliori nove della classifica internazionale hanno deciso di rinunciare ai tre eventi, in modo da ricaricare le pile in vista dei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati che precederanno gli US Open.

Il danese Holger Rune ha preferito non onorare una cambiale di 90 punti ed è così stato superato nel ranking ATP: ora è nono con 3.250 punti, preceduto dallo statunitense Ben Shelton (3.330). Jannik Sinner svetta in maniera perentoria con 12.030 punti dopo l’apoteosi sull’erba londinese, precedendo lo spagnolo Carlos Alcaraz (8.600), il tedesco Alexander Zverev (6.030) e lo statunitense Taylor Fritz (5.035).

Seguono da più lontano il britannico Jack Draper (4.650), il serbo Novak Djokovic (4.130) e Lorenzo Musetti (3.350). Ci potrebbero però essere dei cambiamenti in base ai risultati che arriveranno da Los Cabos: il russo Andrey Rublev, attualmente decimo con 3.110 punti, potrebbe operare un sorpasso.

Il 27enne è infatti ai quarti di finale del torneo sul cemento messicano: se dovesse alzare al cielo il trofeo volerebbe a quota 3.310 e dunque diventerebbe il nuovo numero 9 superando Rune. All’orizzonte ci sono lo statunitense Nava, il vincente di Ficovich-Kovacevic e poi chi uscirà dallo spicchio che prevede Schoolkate-Shapovalov e Walton-Duckworth.

RANKING ATP (TOP-10)

1. Jannik Sinner (Italia) 12.030

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.600

3. Alexander Zverev (Germania) 6.030

4. Taylor Fritz (USA) 5.035

5. Jack Draper (Gran Bretagna) 4.650

6. Novak Djokovic (Serbia) 4.130

7. Lorenzo Musetti (Italia) 3.350

8. Ben Shelton (USA) 3.330

9. Holger Rune (Danimarca) 3.250

10. Andrey Rublev (Russia) 3.110 (impegnato a Los Cabos: 3.160 con l’eventuale semifinale, 3.225 con l’eventuale finale, 3.310 con l’eventuale vittoria)