Tennis, Nicole Fossa Huergo manca l’ingresso in tabellone ad Amburgo

Si ferma ad un passo dal tabellone principale il cammino di Nicole Fossa Huergo nel torneo WTA di Amburgo. La tennista di Isernia è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dall’olandese Eva Vedder in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. L’Italia non avrà così giocatrici in tabellone, con le prime due teste di serie del torneo tedesco che saranno la russa Ekaterina Alexandrova e l’ucraina Dayana Yastremska.

I numeri della partita premiano sicuramente di più l’olandese. Con la prima di servizio Vedder ha ottenuto il 78% dei punti, mentre solamente il 50% per Fossa Huergo, che ha commesso tre doppi falli e ha concesso otto palle break all’avversaria.

Inizio di partita complicato per la tennista italiana, che deve cedere il servizio nel quarto gioco. Fossa Huergo si salva poi nel sesto game, dove annulla due palle del doppio break di vantaggio, per poi trovare il controbreak nel game successivo. Purtroppo la molisana non riesce ad agguantare la parità, perchè nell’ottavo gioco Vedder torna avanti di un break e poi chiude sul 6-3.

L’avvio di secondo set per l’azzurra è da incubo. Fossa Huergo perde otto punti consecutivi e poi subisce un ulteriore break nel terzo gioco, con l’olandese che scappa via sul 3-0 e mette il sigillo sulla sua vittoria. Fossa Huergo recupera uno dei due break di svantaggio nell’ottavo game, ma in quello successivo perde ancora la battuta e di conseguenza il set per 6-3.