Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Fermignano-Monte Nerone: orari, tv, percorso, favorite. Si decide tutto tra Longo Borghini e Reusser

Siamo arrivati alla tappa Regina del Giro d’Italia femminile 2025. Oggi, sabato 12 luglio 2025, si correrà infatti la settima nonché penultima frazione della corsa, con un percorso di 150 km con partenza da Fermignano ed arrivo a Monte Nerone.

Ricordiamo che in testa alla classifica generale c’è sempre l’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team). L’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) insegue a sedici secondi, mentre l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) è terza con un gap di un minuto e cinquantatré secondi.

PERCORSO

Le corridore si troveranno al cospetto di un vero e proprio tappone di montagna, il cui percorso prevede un crescendo di difficoltà. Saliscendi continuo nella prima sezione, con le protagoniste che attraverseranno Apecchio prima di arrivare alle pendici del Monte Nerone, dove si salirà fino a Pian di Trebbio. Si scenderà quindi in direzione Pianello, per poi andare di nuovo su in un tratto faticoso contrassegnato dalle salite brevi di Moria, Passo la Croce, Valico di Sitria e il Valico di Croce Avellana. Dopo Frontone, Cagli e Secchiano le atlete affronteranno ancora una volta la salita di Pian di Trebbio con pendenza media intorno al 9% (massima fino al 12%), ultima asperità di un traguardo in salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA

Sabato 12 luglio – Settima tappa Fermignano-Monte Nerone (150 km)

Orario di partenza: 9.55

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 12.45; su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus dalle 12:50.

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

Considerate le caratteristiche, le grandi attese della tappa odierna saranno sempre loro due: Marlene Reusser (Movistar Team) ed Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Attenzione però anche alle qualità di Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) oltre che a quelle di Antonia Niedermaier (Canyon// SRAM zondacrypto), di Amanda Spratt (Lidl-Trek), di Barbara Malcotti (Human Powered Health) ed Urska Zigart (AG Insurance – Soudal Team)