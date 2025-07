Giro d’Italia femminile 2025, Liane Lippert si impone in fuga a Terre Roveresche

Va via la fuga nella sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. In quel di Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) ad imporsi è la tedesca Liane Lippert. Un anno dopo, altra vittoria nella Corsa Rosa per l’atleta della Movistar, che può gioire anche per Marlen Reusser, che resta in Maglia Rosa.

Grandissima battaglia per cercare la fuga giusta. Alla fine è andata via di forza nel finale, all’attacco in cinque: Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), Sara Casasola (Fenix-Deceuninck), Liane Lippert (Movistar Team), Amanda Spratt (Lidl – Trek) e Juliette Labous (FDJ – SUEZ). Inutile il lavoro della UAE ADQ per provare a ricucire il buco.

Strada facendo sono rimaste in due davanti a giocarsi la vittoria: Rooijakkersc e Lippert si sono date battaglia in una volata ristretta. Non c’è stata storia, troppo forte Lippert, che ha dominato lo sprint. Seconda la neerlandese, terza un’altra atleta dei Paesi Bassi, van Anrooij. Il gruppo è giunto a 1’24”, regolato da Sarah Van Dam (CERATIZIT Pro Cycling Team). Top-10 per Elisa Longo Borghini e Barbara Malcotti.