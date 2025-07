Giro d’Italia femminile 2025, Lorena Wiebes si impone nella volata di Trento. Quarta Elisa Longo Borghini

Si conclude con la vittoria di Lorena Wiebes la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025. L’olandese del Team SD Worx – Protime è stata pilotata perfettamente da Lotte Kopecky, terza all’arrivo, riuscendo anche ad evitare una maxi caduta negli ultimi chilometri. Nella volata ristretta, la campionessa europea ha anticipato la britannica Josie Nelson (Team Picncic PostNL).

La terza frazione si è aperta a Vezza d’Oglio e si è conclusa a Trento dopo 122 chilometri. Il gruppo compatto ha affrontato l’unica asperità della giornata, il Passo del Tonale (8,4 km al 6,1% di pendenza media), per poi scollinare e percorrere la lunga discesa. Il primo attacco della giornata è stato quello della maiorchina Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), subito ripresa dal plotone.

Successivamente è stata la slovacca Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni) a prendere vantaggio sul gruppo, seguita dall’ungherese Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team). La magiara verrà ripresa a 31 chilometri dal traguardo, stessa sorte per la battistrada slovacca, ripresa dal gruppo a circa 23 chilometri dal traguardo finale.

Le squadre delle velociste si sono dunque attivate per piazzarsi al meglio in vista dello sprint finale, ma una maxi caduta a 2 chilometri dal traguardo ha decimato il gruppo. La volata ristretta è stata vinta da Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), lanciata perfettamente dalla sua compagna di squadra Lotte Kopecky. Si tratta della 106ma vittoria in carriera per l’olandese, seguita da Josie Nelson (Team Picnic PostNL), terza Lotte Kopecky.

Bene Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) che è stata abile ad evitare la caduta nei chilometri finali, chiudendo al quarto posto la volata di Trento. La classifica generale rimane invariata, nonostante Anna Henderson sia stata coinvolta nella caduta. In virtù della neutralizzazione, la corritrice del team Lidl-Trek rimane perciò in maglia rosa.