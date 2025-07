Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia: “Un viaggio incredibile, papà me lo diceva da piccola”. E al Tour…

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d’Italia femminile e ha così festeggiato per la seconda volta consecutiva, indossando la maglia rosa sul gradino più alto del podio al termine delle otto frazioni che hanno caratterizzato l’iconica corsa sulle strade del Bel Paese. La capitana del Team UAE ADQ ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Tutto Bici: “È stato un viaggio incredibile, sono stati giorni speciali in cui abbiamo dato veramente tutto, è una corsa che ripaga tutti i grandi sacrifici. Purtroppo la mia primavera non è andata come avrei voluto, c’erano tante corse che avevo cerchiato con il pennarello rosso, ma in qualche modo gli obiettivi importanti li ho mancati”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Questo Giro invece è stato costruito poco alla volta, io magari non parlo tanto, ma nelle mie compagne ho visto la determinazione, la volontà di soffrire e questo mi ha spinto a dare di più. Non so da dove riuscissero a tirare fuori le forza, ma ogni giorno erano sempre più motivate e decise a portare a casa la maglia rosa. Mio papà già anni fa mi diceva che avrei vinto il Giro, io all’epoca non sapevo nemmeno cosa volesse dire e oggi mi ritrovo addirittura a vincerne due: è pazzesco“.

La piemontese ha poi proseguito: “Stare con la squadra è stato fondamentale, ma credo che il fattore più importante sia stato la leggerezza, è proprio questa la caratteristica che mi colpisce di più nelle mie compagne. Insieme diciamo un sacco di stupidate, ma quando le cose contano ci siamo sempre e lottiamo: adoro la genuinità di Eleonora Camilla Gasparrini, la tranquillità di Alena Amialiusik, le stupidate di Silvia Persico che fa ridere sempre tutti, le battute di Brodie Chapman, il carattere introverso di Greta e la saggezza di Erica Magnaldi. Tutte loro mi hanno dato delle belle cose, quando siamo insieme mi sento più giovane, come se fossimo un gruppo di ragazzine”.

Elisa Longo Borghini tornerà in scena al Tour de France, ma ha voluto subito chiarire quali saranno i suoi obiettivi in terra transalpina: “Al Tour ci vado solo per le tappe: ve lo dico già da ora, quindi non rompete le scatole per la generale“.