DONNA ROSA! Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia femminile per la seconda volta di fila! Ultima tappa a Lippert

Elisa Longo Borghini concede il bis e conquista il Giro d’Italia femminile per il secondo anno consecutivo. Fantastico trionfo della campionessa italiana, che oggi ha controllato perfettamente la rivale diretta Marlene Reusser (Movistar), imponendosi in classifica generale con 18 secondi di vantaggio sulla svizzera. Fondamentale per la capitana della UAE Team ADQ è stata la tappa di ieri sull’arrivo di Monte Nerone, dove Longo Borghini ha guadagnato i secondi decisivi per il sorpasso all’elvetica.

Nell’ultima tappa con arrivo all’Autodromo di Imola, è stata la tedesca Liane Lippert (Movistar) a centrare la vittoria, la sua seconda in questa edizione del Giro d’Italia, bruciando in uno sprint a due l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Terzo posto proprio per Reusser, con Longo Borghini quarta proprio alle spalle della svizzera.

Le fuggitive di giornata sono Lea Curnier (FDJ – Suez), Sara Casasola (Fenix – Deceuninck), Amanda Spratt (Lidl – Trek), Lorena Wiebes e Mikayla Harvey (Team SD Worx – Protime). Il gruppo ha sempre controllato, andando poi al ricongiungimento ad una quindicina di chilometri dal traguardo.

Longo Borghini è sempre stata alla ruota ed in controllo di Reusser, che non ha comunque mai provato ad attaccare, nemmeno sull’ultima salita di Cima Gallisterna. Vista l’impossibilità di staccare l’azzurra, l’elvetica decide praticamente di rinunciare a qualsiasi tentativo, concedendo così la vittoria ad Elisa. Poco prima dell’ingresso dell’autodromo vanno via Anna Van der Breggen e Liane Lippert, con quest’ultima che vince la volata.

Grande festa al traguardo per Elisa Longo Borghini, che si mette così in bacheca il suo secondo Giro della carriera. Un bis davvero memorabile per una delle migliori cicliste italiane della storia. Terzo posto nella generale per Sarah Gigante a 1’11 dalla vetta, con l’australiana che vince la maglia di miglior scalatrice. La maglia verde della classifica a punti la vince l’olandese Lorena Wiebes, mentre quella bianca di miglior giovane finisce sulle spalle della tedesca Antonio Niedermaier.