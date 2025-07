Ginevra Taddeucci: “Medaglia totalmente inaspettata, nello sprint finale sembravo Sara Curtis”

Non ci sperava più di tanto Ginevra Taddeucci nella 3 km Knockout Sprint, nuovo format della penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), l’azzurra aveva come obiettivo quello di rientrare in top-10, ovvero essere parte della finale.

Un particolare format a eliminazione progressiva, fatto di tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri, in cui la nostra portacolori è stata abile a rientrare nel novero delle migliori dieci, in una semifinale particolarmente convulsa. Gara sui 1000 metri in cui è stata eliminata l’altra italiana Antonietta Cesarano.

Nella gara sul mezzo km è davvero successo di tutto. L’australiana Moesha Johnson e la tedesca Isabel Gose si sono date gran battaglia e questo confronto spalla a spalla, danneggiandosi a vicenda, ha dato l’opportunità alle atlete inizialmente più attardate di risalire. È stato il caso anche di Taddeucci, andata a prendersi un argento del tutto inaspettato, alle spalle della giapponese Ichika Kajimoto (oro) e davanti a Johnson e all’ungherese Bettina Fabian (bronzo ex aequo).

“Tre volte seconda in questi Mondiali. C’è chi la prende come una sconfitta, per me invece è una vittoria. Lo dico pensando soprattutto a questa gara, perché è incredibile. Ero rassegnata ad arrivata quinta o sesta, ma poi davanti se ne sono date di santa ragione e a un certo punto, nella progressione finale, sembravo Sara Curtis nei 50 sl“, ha raccontato la toscana ai microfoni della Rai.

“Sono contentissima, l’ho presa come un gioco questa 3 km perché la velocità non è il mio forte, ma paradossalmente ho fatto più fatica nel 1500 iniziali che nel resto dei segmenti. Totalmente inaspettato questo argento. Ora sto 3 a 2 con Greg (sorride, ndr.). Dopo che ho preso la medaglia nei 10 km, ho vissuto il resto della competizione con grande serenità. Tre su tre, speriamo di continuare così“, ha concluso Ginevra, che sarà al via domani della staffetta 4×1500 mixed e l’obiettivo a questo punto è il quarto podio.