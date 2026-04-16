Nuoto
Doppio pass per gli Europei nei 1500 femminili: Quadarella e Taddeucci volano a Parigi
Ennesimo titolo italiano nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, che con il tempo di 15:55.89 si guadagna in scioltezza un altro posto sul volo per Parigi. Dopo gli 800 conquistati nella prima giornata di gare, l’azzurra ha nuotato in modo regolare cercando di mantenere una frequenza di bracciate alta e un ritmo da 32 basso ogni 50.
Secondo pass su questa distanza conquistato da Ginevra Taddeucci, che con 16:08.35 realizza anche il suo primato personale, superando di tre decimi il precedente realizzato al Settecolli del 2024, valso la qualifica olimpica. Completa il podio una giovane Emma Vittoria Giannelli in 16:18.99.
L’andatura della gara non ha visto grandi colpi di scena: durante la prima parte di gara la nuotatrice classe 2007 ha cercato di mantenersi più vicina possibile alla campionessa italiana, viaggiando a velocità simili a quelle di Taddeucci.
A partire dal 600 però Giannelli ha iniziato a manifestare la fatica prodotta nell’inseguire questa strategia, portandola poi ai 900m a tre secondi da Taddeucci, allungando fino a otto secondi alla virata dei 1200m. Il primato di Giannelli rimane quello di 16:13.11 ottenuto agli Europei Juniores di quest’estate, occasione nella quale è salita sul secondo gradino più alto del podio.