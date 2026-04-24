Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci fuori dal podio nella 10 km femminile a Ibiza. Vince Moesha Johnson

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, nelle acque di Santa Eulària des Riu a Ibiza, si è aperta con la 10 km femminile e ha offerto subito indicazioni chiare sugli equilibri internazionali. Dopo l’esordio stagionale di Soma Bay, in Egitto, il circuito ha ritrovato le protagoniste su un percorso tecnico articolato in sei giri da 1,666 km, con partenza alle ore 9.00, in un contesto competitivo di altissimo livello.

A prendersi la scena è stata ancora una volta l’australiana Moesha Johnson, già vincitrice della prima tappa e capace di concedere il bis con una prova di controllo e autorità: sempre al comando sin dalle prime battute, ha chiuso in 1h58’51″3, confermandosi punto di riferimento della disciplina e leader del circuito.

Alle sue spalle la gara si è accesa soprattutto nella seconda metà, quando il ritmo imposto dalla testa della corsa ha iniziato a selezionare il gruppo. L’Italia si è affidata a Ginevra Taddeucci, protagonista di un avvio brillante: la 28enne fiorentina, già seconda a Soma Bay e vincitrice della classifica generale lo scorso anno, è stata l’unica in grado di restare a lungo in scia dell’australiana, mantenendo la seconda posizione per gran parte della gara. Tuttavia, nel finale ha pagato lo sforzo e ha perso progressivamente contatto, scivolando fino al sesto posto con il tempo di 1h59’41″6.

Il podio si è deciso così negli ultimi tratti, con la spagnola Angela Martinez Guillen che ha sfruttato al meglio il forcing conclusivo e ha chiuso seconda in 1h58’56″63, davanti alla magiara Viktoria Mihalyvari-Farkas, terza in 1h59’01″3. Un arrivo compatto alle spalle della dominatrice di giornata, che ha confermato l’elevato tasso tecnico della competizione.

Più indietro le altre azzurre: Alessia Ossoli ha terminato 27ª, mentre Elena Tortora è arrivata 28ª. Non hanno concluso la prova Giulia Berton e Linda Caponi. Alle ore 12.00 inizierà la 10 km maschile.