LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: sarà tris per Taddeucci?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo femminile a Singapore, l’ultima dedicata alle gare individuali. Si prosegue con la 3 km knockout, la grande novità inserita nel programma dei grandi eventi internazionali da World ed European Aquatics. L’obiettivo è quello di sostituire la 25 km (un colpo al cuore per i puristi, ma effettivamente poco frequentata e con tante difficoltà dal punto di vista organizzativo) con una gara veloce e viva che soprattutto possa attirare l’attenzione da chi si concentra soprattutto sulle gare di mezzofondo in piscina, magari per portare qualche nome importante a gareggiare con possibilità di vittoria nelle acque libere.

Questa inedita prova a eliminazione si svilupperà su tre turni ravvicinati e sempre più brevi: 1500 metri nei quarti di finale con due batterie che partiranno a 5 minuti di distanza una dall’altra. Le migliori dieci di ogni batteria (composta da 30 atlete) si qualificheranno per il secondo round, sulla distanza dei 1000 metri nella semifinale che qualificherà le migliori dieci nuotatrici alla finale sulla distanza dei 500 metri. Una sorta di sprint prolungato, dove ogni sbavatura può costare caro e ogni energia va gestita al millimetro. Tra una gara e l’altra è previsto un break di circa 10 minuti.

Ginevra Taddeucci, reduce dall’oro nella 5 km, dall’argento nella 10 km e dal quarto posto in questa specialità agli Europei di Stari Grad e dal doppio argento qui a Singapore, è tra le principali favorite, forte di una forma smagliante e di una crescente consapevolezza internazionale: il format, come si è visto in Croazia un mese fa, non la favorisce, anche se Taddeucci ha discreti tempi nelle gare più brevi, anche in piscina. E dalla piscina arriva la seconda azzurra in gara, Antonietta Cesarano che ha disputato diversi eventi internazionali con la maglia azzurra, concentrandosi su 200, 400 e a volte 800 stile libero e da quest’anno ha deciso di intraprendere la via delle acque libere.

La lotta per le medaglie in questa nuova gara è apertissima. Il primo nome che viene in mente non può essere che dell’australiana Moesha Johnson, in questo momento la più forte di tutte, lo dicono le due medaglie d’oro conquistate a Singapore ma anche i risultati di Coppa del Mondo. In questo format, però, qualcuno può attaccare la numero uno australiana e potrebbe arrivare proprio dalla piscina l’atleta che può sparigliare le carte: la tedesca Isabel Gose, grande rivale su tutti i fronti di Simona Quadarella in vasca e ora anche protagonista delle acque libere per una prova che potrebbe darle impulso anche su questo versante.

Per il resto i “soliti” nomi, a partire dalle due medagliate oltre a Johnson e Taddeucci, la monegasca Lisa Pou, bronzo nella 10 km ma forse meno efficace sulle distanze brevi, e la giapponese Ichika Kajimoto, bronzo nella 5 km, poi la brasiliana Ana Marcela Cunha che finora ha raccolto abbastanza poco in queste acque e accanto a lei ci sarà la connazionale Viviane Jungblut, reduce da una stagione molto positiva e già protagonista in ambito panamericano e mondiale. Grande attenzione sarà riservata anche alla Francia, che schiera Caroline Jouisse, vincitrice della 25 km ai Mondiali di Budapest 2022, e Clemence Coccordano. Occhi puntati anche sulla Spagna, giù protagonista con alcuni ottimi piazzamenti al Mondiale, al via con Angela Martínez Guillen e Paula Otero Fernandez.

Anche le statunitensi sono da tenere d’occhio, in particolare la 22enne Mariah Denigan, reduce da ottime prestazioni nel circuito americano e già nel radar della nazionale per Los Angeles 2028. Con lei la giovanissima Brinkleigh Hansen, outsider a soli 15 anni ma già protagonista nelle categorie junior. Completano il quadro delle pretendenti al podio alcune nuotatrici provenienti dall’Europa come le ungheresi Bettina Fabian e Janka Juhasz, oltre alla tedesca Lea Boy.

In totale saranno 60 le atlete in gara, in rappresentanza di tutti i continenti, pronte a sfidarsi in un contesto affascinante ma anche impegnativo dal punto di vista ambientale: temperature tropicali e corrente marina potrebbero influenzare l’andamento della prova e premiare chi saprà dosare al meglio energie e lucidità. La speranza è che tutto si possa svolgere senza problemi dopo i rinvii per la cattiva qualità delle acque dei primi giorni.

Si parte alle 2.00.