LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per un nuovo alloro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore, l’ultima dedicata alle gare individuali. Si prosegue con la 3 km knockout, la grande novità inserita nel programma dei grandi eventi internazionali da World ed European Aquatics. L’obiettivo è quello di sostituire la 25 km (un colpo al cuore per i puristi, ma effettivamente poco frequentata e con tante difficoltà dal punto di vista organizzativo) con una gara veloce e viva che soprattutto possa attirare l’attenzione da chi si concentra soprattutto sulle gare di mezzofondo in piscina, magari per portare qualche nome importante a gareggiare con possibilità di vittoria nelle acque libere.

Questa inedita prova a eliminazione si svilupperà su tre turni ravvicinati e sempre più brevi: 1500 metri nei quarti di finale con due batterie che partiranno a 5 minuti di distanza una dall’altra. I migliori dieci di ogni batteria (composta da 30 atlete) si qualificheranno per il secondo round, sulla distanza dei 1000 metri nella semifinale che qualificherà i migliori dieci nuotatori alla finale sulla distanza dei 500 metri. Una sorta di sprint prolungato, dove ogni sbavatura può costare caro e ogni energia va gestita al millimetro. Tra una gara e l’altra è previsto un break di circa 10 minuti.

Gregorio Paltrinieri non può non essere inserito nel lotto dei favoriti anche se questa è sicuramente la gara che meno gli si addice dal punto di vista tecnico. L’azzurro, due volte d’argento nelle acque di Singapore, rischia di essere molto forte nei primi due turni, come accadde agli Europei di Stari Grad a giugno, e poi di pagare dazio rispetto agli specialisti delle distanze più brevi nell’ultimo e decisivo round di gara sui 500 metri. A Stari Grad netto fu il dominio dell’ungherese Rasovszky che sfruttò le sue qualità nelle distanze più brevi. L’Italia presenta al via anche un debuttante a questi livelli, il 22enne Matteo Diodato, anche lui protagonista in piscina, dove è tra i migliori nel mezzofondo a livello nazionale e dunque potrebbe essere portato per questo tipo di gare e magari potrebbe aprirsi una strada importante verso le acque libere. Sia Diodato che Paltrinieri saranno al via nella prima serie.

Tra i grandi favoriti i tedeschi Oliver Klemet e Florian Wellbrock, probabilmente i due più attesi, i francesi Logan Fontaine e Marc Antoine Olivier, gli australiani Raymond, protagonista nella prima parte della 5 km, e Sloman, gli ungheresi Rasovszky, campione olimpico sulla 10 km e campione europeo della specialità, e Betlehem, entrambi non particolarmente brillanti nelle acque di Singapore finora.

In totale saranno 60 gli atleti in gara, in rappresentanza di tutti i continenti, pronte a sfidarsi in un contesto affascinante ma anche impegnativo dal punto di vista ambientale: temperature tropicali e corrente marina potrebbero influenzare l’andamento della prova e premiare chi saprà dosare al meglio energie e lucidità. La speranza è che tutto si possa svolgere senza problemi dopo i rinvii per la cattiva qualità delle acque dei primi giorni.

