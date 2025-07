Ginevra Taddeucci fa il tris d’argento nei Mondiali di nuoto di fondo: azzurra sul podio anche nella 3 km Knockout Sprint

Acque bianche nell’isola di Sentosa (Singapore). Giornata di novità e di 3 km Knockout Sprint nella penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Un format a eliminazione progressiva quello che è stato introdotto in quest’edizione della rassegna iridata. Sono state le donne per prime a confrontarsi nei tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri, con l’ultimo decisivo per l’assegnazione delle medaglie.

Un atto conclusivo all’insegna della rapidità e dell’intelligenza in cui Ginevra Taddeucci si è dimostrata nel suo modo di competere geniale. Il via non è stato ottimale per la toscana, pagando dazio rispetto alle rivali più potenti come l’australiana Moesha Johnson (oro nella 5 e nella 10 km in questa competizione) e la tedesca Isabel Gose (bronzo olimpico nei 1500 sl) e decisamente a proprio agio in questa particolare specialità.

Johnson ha cercato di andare subito via, ma ha dovuto subire la rimonta di Gose. Le due hanno finito per danneggiarsi a vicenda, andando a favorire chi in scia si è lanciata nello sprint finale. È stato il caso della giapponese Ichika Kajimoto, ieri bronzo nella 5 km, che ha messo in mostra una progressione pazzesca, trovando il pertugio nel quale infilarsi e andandosi a prendere l’oro in 6:19.90.

Altrettanto abile in questo la toscana che, dal lato opposto rispetto alla nipponica, ha saputo leggere perfettamente la situazione e superare le restanti rivali in lotta, toccando la piastra a 2.00 dalla nipponica e conquistando il terzo argento della sua avventura asiatica. Alla fine della fiera, il podio è stato completato da Johnson e dall’ungherese Bettina Fabian, bronzo ex aequo a 3.20 dalla vincitrice. Senza nulla in mano Gose (quinta a 3.40), che sicuramente farà tesoro di quest’esperienza in vista delle prossime gare del fondo.

Per quanto riguarda l’altra azzurra (esordiente nei Mondiali di nuoto di fondo), Antonietta Cesarano, la campana non è riuscita a superare il taglio della semifinale, rimanendo cioè esclusa nel segmento dei 1000 metri.