Flavio Cobolli vince e dedica con lacrime a Fognini in Hopman Cup: E’ per lui che ho scelto questo sport”

Emozioni particolari ieri per Flavio Cobolli, sul campo della Fiera del Levante di Bari. L’azzurro ha sconfitto nella seconda sfida del Gruppo B di Hopman Cup il francese Richard Gasquet e ha garantito alla compagine tricolore il raggiungimento della finale che si disputerà domani nel torneo a squadre.

Una vittoria dal sapor particolare, al cospetto di un giocatore che lascerà l’attività agonistica, e con dedica a chi il tennis l’ha lasciato dopo la splendida partita disputata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon. Il riferimento è a Fabio Fognini. Il ligure, presente sugli spalti con la famiglia, è diventato protagonista della serata, dopo che Cobolli ha voluto riferirsi a lui nel suo discorso post partita.

“Pochi giorni fa si è ritirato il giocatore che mi ha fatto scegliere questo sport“, le parole di Flavio. Il pubblico ha quindi intonato un coro da stadio per Fabio, con Cobolli commosso. Il tennista romano, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime e, poco dopo, ha provato a mettere da parte la grande emozione e aggiunto: “Grazie per averci fatto emozionare e per avermi spinto sempre a essere felice in campo, perché se oggi sono il giocatore che sono, è anche grazie a te“. E via a un altro coro per l’ex tennista tricolore.

VIDEO DEDICA COBOLLI A FOGNINI

si è messo a piangere vita mia sei un cucciolo pic.twitter.com/TdWty60Cpd — chia (@berrelovers) July 18, 2025

“Mi sono emozionato, oggi a vedermi c’era la persona per cui ho cominciato a fare questo sport: Fabio Fognini. E’ sempre stato il mio idolo e questa vittoria e per lui. Non sono riuscito a salutarlo a dovere a Wimbledon, avrei voluto battere Djokovic in sua presenza ma sono contento per la vittoria di oggi“, ha aggiunto Cobolli ai microfoni di SuperTennis.