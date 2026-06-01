Roland Garros 2026, l’Italia sogna con Cobolli, Berrettini ed Arnaldi. In palio i quarti di finale

Sarà un lunedì decisamente importante per i colori azzurri al Roland Garros 2026. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi vanno a caccia di un clamoroso posto nei quarti di finale dello Slam parigino. Tre partite tutte alla portata degli azzurri, tre sfide assolutamente giocabili e che possono tenere in vita un sogno.

Il primo a scendere in campo sarà Cobolli, che aprirà il programma sul Philippe Chatrier. Il tennista romano affronterà il sorprendente americano Zachary Svajda ed è sicuramente un’occasione probabilmente irripetibile per centrare i quarti di finale in uno Slam, un traguardo già raggiunto lo scorso anno a Wimbledon. Un torneo finora eccezionale quello del romano, che ha dimostrato anche di avere una condizione fisica davvero notevole e che non ha ancora concesso un set agli avversari. Il pronostico è tutto dalla parte di Cobolli, soprattutto se è la versione vista in campo contro Learner Tien, spazzato via in poco meno di due ore di gioco.

Dal Philippe Chatrier al Suzanne Lenglen, dove si disputeranno le altre due partite che interessano al tennis italiano. Saranno le due sfide che chiuderanno il programma e il primo dei due Matteo a scendere in campo sarà Berrettini. Il romano è reduce dall’incredibile vittoria contro Francisco Cerundolo, arrivata dopo oltre cinque ore ed un super tie-break emozionante e tiratissimo. Berrettini se la vedrà ancora una volta contro un argentino, proprio quel Juan Manuel Cerundolo, che ha sfruttato del crollo di Jannik Sinner nel secondo turno e che in quello successivo ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce dopo addirittura sei ore di gioco. Dunque peseranno anche sul risultato finale le energie fisiche e mentali rimaste dopo queste maratone.

Infine toccherà a Matteo Arnaldi, che affronterà l’americano Frances Tiafoe, che è una delle tre teste di serie (la n°19) che è ancora in corsa nella parte alta del tabellone. Un match sicuramente giocabile per il ligure, che parte probabilmente alla pari in questo scontro diretto, visto che la terra non è certamente la superficie più amata dallo statunitense. Entrambi sono reduci da due vittorie al quinto set, con addirittura Tiafoe che è stato capace di rimontare due set di svantaggio al portoghese Faria. Fino a due mesi fa sembrava impensabile ad un Arnaldi agli ottavi a Parigi, ma l’azzurro sembra essere veramente rinato e vuole sfruttare questa grande occasione.

L’altro match degli ottavi di finale in programma nel tabellone maschile è quello che mette di fronte Felix Auger-Aliassime ed Alejandro Tabilo. Il canadese è la miglior testa di serie ancora in corsa nella parte alta e soprattutto cerca di infrangere il muro degli ottavi a Parigi, dove già in altre due circostanze si è fermato. Il cileno Tabilo è un avversario sicuramente ostico da affrontare, con il sudamericano che sa benissimo di avere anche lui una grande occasione di arrivare tra i migliori otto in uno Slam.