Quando la finale di Hopman Cup dell’Italia: orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alla finale della Hopman Cup, la competizione per Nazionali miste di tennis che si sta disputando alla Fiera del Levante di Ieri. Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti hanno saputo vincere i rispettivi singolari contro Croazia e Francia, conquistando così il primo posto nel gruppo A e meritandosi l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. L’appuntamento è per domenica 20 luglio alle ore 17.30, sempre nel capoluogo pugliese.

Ad aprire le danze sarà il singolare femminile seguito dal singolare maschile, poi sarà l’eventuale doppio misto a decidere la contesa e chi potrà alzare al cielo il trofeo. I nostri portacolori se la dovranno vedere contro la formazione che la spunterà nel gruppo B: il Canada di Bianca Andreescu e Felix Auger-Aliassime ha battuto la Spagna di Maria Bassols Ribera e Roberto Bautista Agut per 3-0, gli iberici hanno però sconfitto la Grecia di Stefanos Tsitsipas e Despina Papamichail per 2-1.

Sarà dunque lo scontro diretto finale tra i nordamericani e gli ellenici, in programma sabato 19 luglio, a decidere chi passerà il turno e meriterà di affrontare i padroni di casa (i rappresentati della Foglia d’Acero sono favoriti, basta vincere un match per passare il turno).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Hopman Cup con l’Italia protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA FINALE DI HOPMAN CUP?

Domenica 20 luglio, a partire dalle ore 17.30. Nell’ordine: singolare femminile con Lucia Bronzetti, singolare maschile con Flavio Cobolli, doppio misto con Bronzetti/Cobolli.

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA LA FINALE DI HOPMAN CUP

La prima del gruppo B. Classifica: Canada 1 vittoria (3-0 il conto dei successi), Spagna 1 vittoria (2-1 il conto dei successi). Grecia 0 vittorie (1-2 il conto dei successi). Ultima giornata (sabato 19 luglio, ore 17.30): Canada-Grecia. Al Canada basta vincere un match, la Grecia deve vincere 3-0 per passare il turno. Il Canada schiera Bianca Andreescu e Felix Auger-Aliassime, la Grecia punta su Stefanos Tsitsipas e Despina Papamichail.

PROGRAMMA FINALE HOPMAN CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.