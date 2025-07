Flavio Cobolli manda l’Italia in finale di Hopman Cup, Richard Gasquet e Francia battuti

L’Italia è in finale di Hopman Cup per la prima volta da quando la competizione esiste, vale a dire dal 1989. Nella nuova vita europea della competizione Flavio Cobolli batte per 6-2 6-4 Richard Gasquet e dunque il punteggio finale della sfida tra Italia e Francia è di 2-0. Non si rende necessaria la disputa del doppio misto.

Se i primi tre game sono tutto sommato senza un reale significato di lotta, è dal quarto che Gasquet inizia a soffrire non poco al servizio, trovandosi spesso sotto l’importante pressione dell’iniziativa che Cobolli prende fin dalla risposta. C’è una palla break sul 2-1, ce ne sono altre tre sul 3-2 e la quarta, con errore del francese, è quella buona. Poi, una volta tenuto agilmente il turno di battuta del 5-2, Cobolli si guadagna tre set point (il primo glielo regala un doppio fallo), e sul terzo basta un dritto di Gasquet sotto il naso per il 6-2.

Nel secondo parziale i game sono spesso lottati, ma c’è una situazione nuova rispetto al primo. Dall’1-0 0-30 Gasquet riesce ad alzare il ritmo e a tenere sempre i suoi turni di battuta. Vero è che anche Cobolli deve lottare di più: la testimonianza è data dal fatto che, fino al 4-4, due giochi si chiudano a 15 e i restanti a 30. Nel nono game Flavio rischia: 30 pari, doppio fallo, ma la palla break l’annulla con il servizio a uscire e il successivo dritto. Sul 5-4, invece, è una volée sbagliata a dare il match point all’italiano: il francese gioca la palla corta che lo lascia nel match. Due doppi falli di Gasquet, però, chiudono il match.

Buon Cobolli al servizio con 7 ace e, al netto del 57% di prime in campo, l’80% di punti vinti con la stessa e soprattutto il 65% di punti con la seconda contro il 42% di Gasquet. Da decidere il nome della seconda squadra finalista, con tutte le opzioni aperte tra Canada, Grecia e Spagna a seconda dell’andamento di Canada-Grecia domani.