F1, George Russell: “Le nostre prestazioni sono peggiorate, ma Antonelli non deve preoccuparsi”

All’ Hungaroring per tornare ad incidere. Scalda i motori George Russell, motivato a vivere un weekend da protagonista in occasione del GP d’Ungheria, atto numero quattordici del Mondiale 2025 di Formula 1.Il britannico in forza alla Mercedes in tempi recenti si è dovuto accontentare solo della decima e della quinta piazza in occasione degli ultimi tre eventi sparsi tra Spielberg, Silverstone e Spa.

La speranza adesso è quella di tornare sul podio in terra magiara, anche se saranno diversi i diretti rivali di cui tener conto. Una volta arrivato in zona mista, il britannico nel media day del giovedì ha tracciato un bilancio delle ultime settimane: “Chiaramente, le nostre prestazioni come squadra sono peggiorate nelle ultime sei o sette gare, e stiamo cercando di capire perché. Credo che ci siano diversi fattori in gioco – ha detto Russell – Ovviamente, facciamo fatica con le temperature più elevate. A Spa Abbiamo portato alcuni aggiornamenti, e pensiamo che potrebbero non aver funzionato come speravamo, quindi torneremo su alcuni piccoli dettagli”.

Il nativo di King’s Lynn ha quindi proseguito: “Penso che potenzialmente abbiamo solo perso un po’ la rotta, quindi torneremo alle basi, ci concentreremo sulle parti principali della vettura e vedremo dove ci porterà. Senza dubbio, è stato più difficile guidare in queste ultime gare rispetto all’inizio della stagione. Ma se si guarda alle nostre prestazioni nel complesso, siamo entrambi andati indietro. Kimi Antonelli ha avuto un weekend sfortunato a Spa, ma il suo ritmo, semmai, era più vicino al mio rispetto alle gare di inizio anno”.

In ultimo Russell ha aggiunto: “La differenza è che all’inizio della stagione mi qualificavo secondo o terzo o in pole position in Canada, e Kimi era quarto, quinto o sesto. Mentre ora mi qualifico sesto, settimo o a volte esco in Q2. “Siamo più vicini al centro gruppo, quindi non credo che abbia nulla di cui preoccuparsi, e per noi è solo un brutto periodo.”