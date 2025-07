F1, Oscar Piastri: “Protagonisti anche in Ungheria. Per il titolo sarà duello con Norris”

Oscar Piastri non si vuole fermare e lo ribadisce anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring (rinnovato in maniera amplissima a livello di strutture e paddock) ci aspetta un nuovo capitolo del duello in casa McLaren per la corsa al titolo con Lando Norris, ricordando che la tappa magiara sarà l’ultima prima delle vacanze estive che si concluderanno a fine mese in occasione del Gran Premio d’Olanda di Zandvoort.

Il pilota australiano, reduce dal pesantissimo successo nel Gran Premio del Belgio di Spa-Francorchamps, vuole continuare nella sua ottima annata, specialmente dopo aver allungato in classifica generale proprio sul compagno di scuderia. Un’altra vittoria in Ungheria potrebbe dare un segnale fortissimo al rivale, contando anche le tre settimane di pausa che sono in arrivo. In poche parole il nativo di Melbourne si gioca parecchio nel weekend magiaro.

Il pilota del team di Woking ha iniziato la sua conferenza stampa dallo scorso appuntamento, ovvero la vittoria nelle Ardenne: “Penso che per quel successo ci sia voluta una combinazione di vari aspetti. Sicuramente il sorpasso al primo giro è stato cruciale. Sono partito bene e quella mossa mi ha portato in una buona situazione. Dopodiché sono stato in grado di gestire le gomme medie nel modo migliore. Avevamo a disposizione un ottimo passo lungo tutto il corso del weekend”.

Oscar Piastri, poi, passa ad analizzare la situazione di classifica: “Ormai è una corsa a due? Penso di sì. Negli ultimi weekend, dopotutto, ce la siamo giocata sempre io e Lando. Mi aspetto che i rivali saranno della partita nelle prossime uscite, ma io voglio solo pensare a vincere ogni gara con la miglior vettura del lotto. Anche per questo motivo, quindi, penso che sarà Norris il mio rivale per titolo”.

L’australiano prova poi a fare le carte all’appuntamento magiaro: “Non so se saremo in lotta solo io e Lando. Storicamente questa pista è sempre stata buona per noi, per cui penso che saremo forti anche in questa occasione. Bisogna, però, fare attenzione. Nel corso del campionato abbiamo visto che, in alcune piste, i rivali erano più vicini del previsto”.