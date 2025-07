F1, Andrea Kimi Antonelli: “È frustrante non avere fiducia, dopo Spa ho l’occasione di reagire”

Si è aperta con il consueto media day la settimana del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il GP del Belgio, vinto da Oscar Piastri, il calendario propone ora l’interessante prova sul circuito dell’Hungaroring, prima della pausa estiva. La classifica piloti vede sempre in testa la McLaren dell’australiano, seguito a 16 lunghezze dal suo compagno di squadra Lando Norris.

Tra le tante dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa sono state registrate anche quelle di Andrea Kimi Antonelli, reduce da una serie di gare negative. Dall’inizio delle gare europee, l’italiano ha raccolto solo 15 punti, con cinque zeri collezionati negli ultimi sei GP. Il giovane 2006 è chiamato ad un non facile riscatto, con una Mercedes che sembra sempre più spenta.

Come riportato da Automoto.it, l’azzurro ha dichiarato: “Questo weekend torneremo alla vecchia sospensione e spero che questo mi restituisca le sensazioni di prima. Da quando l’abbiamo cambiata ho faticato a guidare, a trovare fiducia. Probabilmente non mi sono adattato nel modo giusto, ho cercato di mantenere il mio stile, ma non ha funzionato. George, invece, è riuscito ad adattarsi meglio. Con il mio stile aggressivo finivo per rendere la macchina ancora più imprevedibile. Quando provavo a spingere, non capivo se avrebbe tenuto o meno”.

“È frustrante non avere fiducia, ogni volta che cercavo di andare oltre, la vettura non mi seguiva. Ho provato ad adattarmi, ma non ci sono riuscito come avrei voluto. Sono contento che ci sia un altro weekend subito dopo Spa. Quando vivi un fine settimana difficile, vuoi solo tornare a correre per fare meglio. Se avessi avuto una lunga pausa, avrei continuato a tormentarmi. Invece adesso ho un’occasione per reagire”, ha poi concluso Antonelli.