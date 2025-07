Dove vedere in tv Italia-Serbia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 16 luglio (ore 16.30) si giocherà Italia-Serbia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato sei vittorie su otto incontri disputati tra Quebec City (Canada) e Chicago (USA), i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Lubiana (Slovenia) per disputare la terza e ultima settimana della fase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi aprono le danze contro la sempre arcigna compagine balcanica.

Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, avvincente e appassionato: gli azzurri, al momento terzi in classifica generale, hanno bisogno di un successo per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Si punterà sul palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 16 luglio

Ore 16.30 Italia vs Serbia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.