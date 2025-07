Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria, data, programma

L’Italia ha conquistato il primo posto nella fase preliminare della Nations League di volley femminile, infilando dodici successi consecutivi e chiudendo questo segmento della competizione da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche si sono qualificate alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, che andranno in scena a Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio.

Le azzurre affronteranno ai quarti di finale l’ottava classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra quarta e quinta, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste le sfide tra seconda e settima e tra terza e sesta. Le ragazze del Julio Velasco hanno aperto una striscia di 26 successi di fila e non perdono un incontro dal 1° giugno 2024.

L’Italia se la dovrà vedere contro una tra USA e Germania: le statunitensi si trovano a quota sette vittorie (19 punti), mentre le tedesche stazionano a sei successi (20 punti). Si deciderà tutto nell’ultima giornata: le teutoniche affronteranno la Repubblica Dominicana (alle ore 18.30 odierne), mentre le americane sfideranno la Cina (ore 02.30 di lunedì 14 luglio). Le azzurre incroceranno la peggiore delle due.

Bisognerà dunque attendere per sapere chi sarà dall’altra parte della rete per l’Italia in occasione del quarto di finale, previsto o mercoledì 23 o giovedì 24 luglio (orari da definire). Di seguito il quadro dettagliato del quarto di finale della Nations League 2025 di volley femminile in cui sarà coinvolta l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA QUARTI DI FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

QUANDO GIOCA L’ITALIA AI QUARTI DI FINALE DELLA NATIONS LEAGUE

Mercoledì 23 o giovedì 24 luglio, in orario da definire. Si gioca a Lodz (Polonia).

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.