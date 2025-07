Dove vedere in tv Italia-Lituania, Finale Europei basket U20 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Lituania nella finale degli Europei Under 20 di basket maschile, che andrà in scena domenica 20 luglio (ore 19.30) a Heraklion (Grecia). Gli azzurri si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata in terra ellenica, regolando Belgio e Ucraina nella fase a gironi prima di travolgere Islanda, Israele e Belgio nella fase a eliminazione diretta. Gli avversari hanno invece battuto Polonia, Slovenia e Francia per approdare all’atto conclusivo.

La nostra Nazionale inseguirà il secondo sigillo in questa rassegna continentale di categoria dopo quello firmato nel 2013 a Tallinn e dopo aver perso la finale nel 2011 contro la Spagna. I ragazzi di coach Alessandro Rossi cercheranno il grande colpaccio, spinti in campo da giovani promesse come Francesco Ferrari, Leonardo Marangon ed Elisee Assui.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Lituania, finale degli Europei Under 20 di basket maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di FIBA e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-LITUANIA, FINALE EUROPEI U20 BASKET

Domenica 20 luglio

Ore 19.30 Italia vs Lituania – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA BASKET: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di FIBA.

Diretta Live testuale: OA Sport.