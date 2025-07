Francesco Ferrari MVP degli Europei di basket U20. Definito anche il quintetto ideale

Una promessa per il futuro? Lo si spera. La Nazionale italiana di basket U20 si è laureata ieri sera campione d’Europa. Gli azzurrini allenati da coach Alessandro Rossi si sono imposti nella finale contro la Lituania col punteggio di 83-66, tornando sul podio più alto in questa competizione a distanza di 12 anni dall’ultima.

Un’affermazione significativa, in un percorso nel quale tante individualità si sono messe in evidenza. Tra queste, a spiccare su tutti, è stato Francesco Ferrari. L’azzurrino, che nella sfida contro i lituani ha messo a referto 26 punti, è stato infatti votato come l’MVP della rassegna continentale ed è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione con il lituano Mantas Juzenas, il serbo Pavle Nikolic, il greco Alexandros Samodurov e il francese Roman Domon.

“Siamo orgogliosissimi di questo risultato. Fin dall’inizio del raduno a Domegge avevamo come obiettivo entrare nelle prime 8 d’Europa e poi una volta li giocarcela con tutti. Con Israele siamo andati in difficoltà ma sapevamo di poter fare qualcosa di specialissimo e lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato tutto sapendo anche che era la nostra ultima esperienza in U20. Ripeto: orgogliosissimi e FORZA ITALIA!“, le parole di Ferrari.

Un giocatore che, soprattutto in semifinale e finale, ha fatto vedere le cose migliori. Un totale di 47 punti realizzati nelle due partite, con una media di 15,6 punti, 5,4 rimbalzi e 1,6 assist a match. Chiaramente, il rendimento nell’atto conclusivo, con due triple decisive nel finale, è quello che ha lasciato il segno in maniera inequivocabile.