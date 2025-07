IL FUTURO DEL BASKET! L’Italia U20 è campione d’Europa: sconfitta la Lituania in finale

Come nel 1992. Come nel 2013. Per la terza volta nella storia l’Italia Under 20 di basket sale sul gradino più alto del podio del campionato europeo. Ferrari e compagni, infatti, hanno battuto la Lituania nella finalissima della Fiba U20 Eurobasket a Heraklion con il punteggio di 83-66. A guidare gli azzurrini al trionfo sono stati i 26 punti di Francesco Ferrari, ma anche i 17 di Elisee Assui e i 13 di David Torresani. Per la Lituania, invece, non sono bastati i 17 punti di Aleksas Bieliauskas.

Servono 77 secondi per sbloccare il match e lo fa la Lituania dalla lunetta per i primi punti della partita. I primi punti azzurri, invece, sono firmati Marangon e primo vantaggio dell’Italia. Azzurri che soffrono le triple di Bieliauskas, ma rispondono da oltre l’arco con Ferrari per un match che resta equilibrato. Arbitri molto fiscali, squadre in bonus poco dopo la metà quarto e si continua ad andare avanti colpo su colpo. Si arriva a 2’ dalla fine del primo quarto quando Ferrari segna, subisce fallo e per la prima volta si va oltre il possesso di vantaggio sul +4. Altra giocata da tre punti per l’Italia, questa volta con Assui, e azzurri che provano un mini allungo. Ancora Assui dalla lunetta, lituani che sbagliano tantissimo e si va al primo stop sul 23-17.

È la difesa azzurra a fare la differenza in questo momento del match e dopo 2’20” del secondo quarto il canestro di Torresani vale la doppia cifra di vantaggio per gli azzurri. Ferrari tocca la doppia cifra personale già prima di metà quarto, mentre dall’altra parte ci sono già due lituani con tre falli all’attivo. Italia che poco prima del 5’ tocca il massimo vantaggio sul +14, ma poi si blocca un po’ in attacco, anche se la Lituania non ne approfitta troppo. Così nel finale del primo tempo torna a spingere l’Italia, arriva anche la tripla di Torresani e si va al riposo sul 42-26.

Prova a riaprire il match la Lituania a inizio ripresa, con l’ennesima tripla di Bieliauskas, mentre fatica a trovare il canestro l’Italia e dopo 3’ tornano in singola cifra di svantaggio. Arrivano anche un paio di fischi dubbi a complicare le cose per la squadra allenata da Rossi e Lituania che torna a -5 a metà quarto, con anche i quattro falli di Marangon. Prova a scuotersi la squadra azzurra, con Ferrari che riporta i suoi in doppia cifra di vantaggio. E l’Italia chiude meglio e va all’ultimo stop avanti 60-48.

Deve reggere dieci minuti l’Italia se vuole conquistare l’oro e i primi minuti del quarto quarto vedono gli azzurri rispondere colpo su colpo alla Lituania, che così non scende mai in singola cifra di svantaggio. Non solo, perché i lituani perdono un paio di brutti palloni e permettono all’Italia di gestire il match. Si va a metà quarto con la tripla di uno scatenato Assui che firma il +15. Ma non è ancora finita e Lituania che reagisce e torna in singola cifra di svantaggio a 3’39” dalla sirena. Ma è la tripla del solito Francesco Ferrari a spegnere l’entusiasmo degli avversari. Ancora una tripla, ancora una volta firmato da Ferrari, clamorosamente l’mvp del torneo, e Italia che scappa definitivamente via. Due canestri di Marangon mettono la parola fine al match e Italia che vince 83-66 e può partire la festa.

ITALIA-LITUANIA 83-66

ITALIA – Trucchetti, Assui 17, Valesin ne., Torresani 13, Atamah 6, Marangon 8, Iannuzzi 4, Airhienbuwa ne., Ferrari 26, Osasuyi 9. All. Rossi

LITUANIA – Juzenas 3, Bancevicius 2, Rudaitis 2, Stonkus 15, Stuknys 2, Raupelis 16, Kocanas ne., Krizanauskas 2, Bieliauskas 17, Laurencikas 5, Zukauskas, Lesciauskas. All. Songaila