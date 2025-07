Basket: Italia in finale degli Europei Under 20 2025 dopo 12 anni! Battuta la Serbia in semifinale

L’Italia è in finale degli Europei Under 20 di basket maschile dopo 12 anni dall’ultima volta. La squadra azzurra, allenata da Alessandro Rossi, sconfigge a Heraklion la Serbia per 85-78 e ora attende una tra Lituania e Francia, con i transalpini che hanno vinto le ultime due edizioni consecutiva della rassegna e i baltici che, invece, non si impongono dal 2012. Eccellenti le prove di Francesco Ferrari (21 punti), Leonardo Marangon (18) ed Elisée Assui (17), non per caso tre dei nomi di maggior spicco di questa squadra. Per i serbi non basta il miglior Luka Savanovic della rassegna con 25 punti, e non bastano neppure i 22 di Pavel Nikolic.

Primissimi minuti di sofferenza per l’Italia, che subisce Savanovic, Nikolic e Mikic per il +6 Serbia (1-7). Una cosa, però, funziona, ed è il tiro da tre: Assui colpisce due volte, Ferrari una ulteriore e, poco più tardi, è Marangon a firmare il sorpasso azzurro sul 12-11. Il momento del quarto è tutto suo, e a testimoniarlo c’è la schiacciata in transizione che vale il 18-11 e costringe la Serbia al timeout. Non c’è una vera reazione, però, da parte dei balcanici, e anzi è Ferrari con un contropiede da azione rapida causa tempo scarsissimo a colpire il tabellone per il 27-18 dopo 10′. C’è però un problema: un colpo durissimo di Gacic manda fuori gara Zanetti, come se già i guai di infortuni dell’Italia non fossero abbastanza.

L’Italia riesce a tenere bene in mano la situazione vicino a canestro, impedendo un certo tipo di gioco alla formazione avversaria. Tutto quello che prova a fare la Serbia viene respinto dagli azzurri, ora con Torresani, ora con Assui, e in generale dei serbi si segnala una fiammata di Ristic poco dopo metà secondo periodo, quella che vale il -7 (35-28). Trucchetti, a quel punto, comincia a rispondere colpo su colpo, Rossi chiama timeout, ma alla fine Nikolic segna l’ultimo canestro, quello che vale il 41-35 all’intervallo.

Ferrari, tanto per cambiare, rientra in campo piazzando due triple consecutive che riportano gli azzurri sul +12. Savanovic e soprattutto Mikic, però, non ci stanno, cercando di riportare vicini i compagni. Il primo è però l’autore della tripla del -5 (49-44), il secondo fa 2/2 per il -3, poi ci pensano Osasuyi con la schiacciata e Atamah con la stoppata su Mikic a rimettere l’Italia sui binari giusti. Ed è proprio lui a spingere ulteriormente gli azzurri, che vanno fin sul +9 (55-46) fino a far schizzare l’entusiasmo alle stelle con il 60-48 firmato dalla tripla di Turchetti e con il 63-48 dato da quella successiva di Iannuzzi da otto metri. Marangon ci aggiunge il carico con l’entrata del +17, di un 65-48 che tale è a 10′ dalla fine.

Ferrari riparte col turbo: schiacciata da palla rubata e +19. Savanovic riesce a trovare l’appoggio, ma assieme a Nikolic e Mikic è un po’ solo sull’isola. La Serbia risale fino al -13 a 7′ dal termine, poi una tripla di Milosevic (71-60) obbliga Rossi a un timeout. Ferrari risponde prendendo la linea di fondo e realizzando il +13, ma è a questo punto che arriva una fiammata di Nikolic e soprattutto Savanovic: a 3’22” dalla fine è tutto da rifare per l’Italia, avanti di soli quattro punti (73-69). Ci ripensa Marangon a rimettere due possessi pieni, Ferrari fa 2/2 in lunetta, poi, sul 77-71, Torresani s’inventa una gran penetrazione con fallo per il +9. Nikolic risponde all’istante dall’arco e poi Savanovic schiaccia in transizione per il -4 a 1’17” dalla fine. I serbi si perdono Assui dalla rimessa: tanto meglio per l’Italia, gioco da tre punti e +7. A -36″8 Nikolic fa 2/2, poi la Serbia rischia due volte di rubare palla, ma non fa fallo e subisce l’appoggio facile di Ferrari che, di fatto, vale la finale.

ITALIA-SERBIA 85-78

ITALIA – Trucchetti 10, Assui* 17, Valesin ne, Torresani* 9, Atamah 2, Marangon* 18, Iannuzzi 4, Zanetti 2, Ferrari* 21, Osasuyi* 2. All. Rossi

SERBIA – Avramovic, Ristic* 8, Musicki* 4, Nikolic* 22, Curcic, Mikic* 8, Vuckovic ne, Malesevic 2, Savanovic* 25, Milosevic 3, Gacic 6, Misic ne. All. Marinovic