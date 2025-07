Basket: Italia, i 18 convocati verso gli Europei. DiVincenzo in, Mannion out

In leggero anticipo su quanto si prevedeva, Gianmarco Pozzecco ha rilasciato i nomi dei 18 convocati che, nel prossimo mese, saranno parte del raduno che porterà 12 di loro agli Europei con prima fase a Cipro. Tanto s’è detto, tanto s’è raccontato, ma alla fine dei conti i nomi sono arrivati. Partiamo da essi prima di qualunque ulteriore considerazione:

#00 Donte DiVincenzo 1997 193 Guardia Minnesota T’Wolves (NBA) – dal 30 luglio

#0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)

#2 Dame Sarr 2006 196 Guardia Duke University (Ncaa, Usa)

#7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

#8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico)

#9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia)

#13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) – dal 30 luglio

#17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano

#18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Alba Berlino (Germania)

#19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Free Agent

#20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Segafredo Bologna

#22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua San Bernardo Cantù

#30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basket

#35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Segafredo Virtus Bologna

#38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark

#40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia

#45 Nikola Akele 1995 203 Ala Segafredo Virtus Bologna

#54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Segafredo Virtus Bologna

A disposizione

#12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

#15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia Basket (Spagna)

#16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia

#25 Tommaso Baldasso 1998 192 Playmaker Bertram Tortona

#31 Michele Vitali 1991 196 Guardia Unahotels Reggio Emilia

#33 Achille Polonara 1991 205 Ala Segafredo Virtus Bologna

Prima considerazione: Donte DiVincenzo. La FIP riporta testualmente, nel comunicato, quanto segue: “Donte DiVincenzo è stato invitato dalla Federazione Italiana Pallacanestro ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti a partire dal 30 luglio“. In pratica, non essendo ancora completo l’iter della naturalizzazione (mancano il giuramento e piccoli dettagli), è facile immaginare che questa sia la formula utilizzata per non correre alcun rischio.

Seconda considerazione: Darius Thompson. Per il neo-Valencia anche qui prendiamo il comunicato federale: “Ha manifestato al CT la sua volontà di vestire la Maglia della Nazionale non appena ce ne sarà occasione”. Considerato che si trova nello stesso ruolo di DiVincenzo, non è difficile immaginare che, qualora (improbabile) qualcosa andasse storto con il giocatore dei Timberwolves, sarebbe lui chiamato a mettersi in gioco. Thompson, lo ricordiamo, è italiano per matrimonio (si è sposato per amore al tempo della militanza a Brindisi).

Terza considerazione: il 30 luglio. Simone Fontecchio e, appunto, DiVincenzo saranno disponibili da quella data in virtù di precise regole convenzionate con l’NBA, per cui semplicemente i giocatori della lega professionistica americana sono liberi da una precisa data, e non prima.

Quarta considerazione: Nico Mannion e Leonardo Totè. Sono forse le due esclusioni più clamorose. Il primo, va detto, è sceso drasticamente di rendimento negli ultimi tempi a Milano, il che può aver influito nella scelta di Pozzecco. Per il secondo, invece, la questione si fa un po’ più strana, nel senso che a Napoli (dov’è appena approdato Caruso, ironia della sorte) ha disputato la più bella stagione della sua carriera e avrebbe senz’altro meritato un’opportunità.

Quinta considerazione: Achille Polonara. Com’è noto, non sarà mai possibile che possa anche solo diventare giocatore del roster da riserva a casa. Il comunicato federale, su di lui, recita così: “Seppure impossibilitato a rispondere alla convocazione, Achille è e resta parte integrante del gruppo Azzurro”. Ricordiamo che Polonara al momento sta combattendo contro una leucemia mieloide ed è in cura a Valencia.

Il raduno si svolgerà dal 23 al 31 luglio al PalaFolgaria, con ingresso libero a ogni sessione di allenamento tranne il 29 in cui è previsto riposo. Sei le partite prima degli Europei:

2/8 ore 20:00 Italia-Islanda a Trento

3/8 ore 19:00 Italia-Polonia o Senegal a Trento

9/8 ore 20:00 Italia-Lettonia a Trieste

14/8 ore 20:00 Italia-Argentina a Bologna

21/8 ore 19:15 Italia-Lettonia ad Atene

22/8 ore 19:15 Italia-Grecia ad Atene