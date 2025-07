Dove vedere in tv Italia-Francia, Hopman Cup 2025: orari, programma, streaming, chi giocherà

L’Italia affronterà la Francia nella seconda partita della Hopman Cup, la competizione per Nazionali miste che si disputerà a Bari dal 16 al 20 luglio. Dopo aver incrociato la Croazia nella sfida d’apertura di mercoledì presso la Fiera del Levante, gli azzurri torneranno in campo per il secondo confronto della fase a gironi: soltanto la prima classificata del raggruppamento con Italia, Croazia e Francia staccherà il biglietto per la finale diretta in programma domenica.

A rappresentare il Bel Paese ci saranno Flavio Cobolli (fresco numero 19 del mondo) e Lucia Bronzetti (sostituta di Jasmine Paolini, che incroceranno la Francia nella giornata di venerdì 18 luglio (a partire dalle ore 17.30). Bronzetti aprirà le danze sul Campo Centrale fronteggiando l’abbordabile Chloé Pasquet, mentre Cobolli se la dovrà vedere contro il veterano Richard Gasquet prima del doppio misto tra le due coppie che potrebbe risultare decisivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, incontro valido per la Hopman Cup di tennis. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, HOPMAN CUP 2025

Venerdì 18 luglio

Ore 17.30 Singolare femminile: Lucia Bronzetti vs Chloé Paquet

A seguire Singolare maschile: Flavio Cobolli vs Richard Gasquet

A seguire Doppio misto: Bronzetti/Cobolli vs Paquet/Gasquet

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA HOPMAN CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.