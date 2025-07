Dove vedere in tv Cobolli e Bronzetti contro la Francia, Hopman Cup 2025: orari, avversari, streaming

L’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura alla Hopman Cup, competizione per squadre miste di tennis che si sta disputando presso la Fiera del Levante a Bari. Gli azzurri hanno regolato la Croazia per 2-1 e si sono issati in testa al gruppo A: Lucia Bronzetti ha firmato il colpaccio contro la più quotata Donna Vekic, mentre Flavio Cobolli ha sudato più del previsto prima di spuntarla in rimonta contro Dule Ajdukovic.

La nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 18 luglio (a partire dalle ore 17.30) per fronteggiare la Francia: servirà vincere per conquistare il primo posto nel girone e qualificarsi alla finale che domenica metterà in palio il trofeo. Bronzetti avrà il compito di aprire il pomeriggio sul Campo Centrale e partirà con i favori del pronostico contro Chloé Pasquet, poi a seguire ci sarà spazio per Cobolli, che se la dovrà vedere contro il veterano Richard Gasquet. In chiusura il doppio misto tra le due coppie che potrebbe risultare decisivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, incontro valido per la Hopman Cup di tennis. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, HOPMAN CUP 2025

Venerdì 18 luglio

Ore 17.30 Singolare femminile: Lucia Bronzetti vs Chloé Paquet

A seguire Singolare maschile: Flavio Cobolli vs Richard Gasquet

A seguire Doppio misto: Bronzetti/Cobolli vs Paquet/Gasquet

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA HOPMAN CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.