Flavio Cobolli reagisce contro Ajdukovic e regala la vittoria agli azzurri. Italia-Croazia 2-0 in Hopman Cup

Dopo la bella vittoria di Lucia Bronzetti contro Donna Vekic, arriva anche quella di Flavio Cobolli contro Dule Ajdukovic. L’Italia chiude così la pratica Croazia nella prima giornata della Hopman Cup 2025 in corso di svolgimento a Bari. Gli azzurri si portano sul 2-0, rendendo così ininfluente per lo scontro diretto (ma importante per la classifica) il doppio misto che si giocherà a breve. Cobolli ha sofferto più del previsto con il giovane croato, vincendo in rimonta al super tie-break per 6-7 6-4 10-6 dopo due ore e due minuti di gioco.

Tre break consecutivi in avvio di partita. Comincia Ajdukovic, poi controbreak di Cobolli, ma ancora il romano perde nuovamente il servizio nel terzo gioco dopo un brutto errore di rovescio. Nel sesto game il romano si procura una palla per recuperare il break di svantaggio, ma Ajdukovic trova un gran dritto. Cobolli si guadagna un’altra occasione nell’ottavo game e questa volta l’azzurro pareggia i conti sul 4-4. L’azzurro ha anche un set point nel decimo gioco, ma il croato piazza l’ace ad annullarlo. Il set scivola al tie-break, che viene giocato benissimo da Ajdukovic e vinto dal croato per 7-1.

Cobolli mette da parte il nervosismo del finale di set e tiene comodamente i suoi turni di servizio in avvio di secondo set. Il romano si procura una palla break nel settimo gioco, ma Ajdukovic annulla tutto e tiene un delicatissimo e lunghissimo game in battuta. Il break arriva comunque nel nono gioco, con Cobolli che sale 15-40 e basta la prima al romano con l’errore di dritto di Ajdukovic. Flavio vince il set per 6-4 ed il match si decide così al super tie-break.

Il romano parte fortissimo e si porta subito sul 5-1. Ajdukovic, però, reagisce e pareggia i conti. Dal 6-6, però, Cobolli piazza nuovamente un altro mini parziale e alla fine chiude sul 10-6 con uno straordinario passante di rovescio. L’Italia va sul 2-0 e batte la Croazia nella prima giornata della Hopman Cup.