L’ammissione di Carlos Alcaraz su Sinner: “Es mucho meyor que yo. Mucho!”

Carlos Alcaraz arrivava da cinque vittorie consecutive nello scontro diretto con Jannik Sinner, soprattutto il trionfo recente al Roland Garros sembrava aver proclamato l’iberico superiore, almeno nel testa a testa, rispetto all’azzurro numero uno al mondo. E invece… Nello sport c’è bisogno di un attimo per ribaltare la situazione e così è stato in finale a Wimbledon.

Il trionfo dell’altoatesino è stato nettissimo, nonostante il primo set vinto dal vincitore di Parigi. Con i suoi colpi devastanti da fondo Sinner ha tramortito Alcaraz, non lasciando spazio a reazioni. L’iberico non ha potuto mettere in mostra i propri colpi ed è stato costretto a subire a raffica le accelerate dell’azzurro.

Uno stato quasi di insofferenza per l’iberico che non è riuscito a rispondere alla superiorità del rivale. “È molto più forte di me” ha detto al proprio allenatore Juan Carlos Ferrero ad uno dei cambi campo.