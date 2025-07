Canoa slalom, Xabier Ferrazzi centra la medaglia di bronzo ai Mondiali U23 nel kayak cross

A Foix, in Francia, si chiudono con un altro podio per l’Italia i Mondiali J/U23 2025 di canoa slalom: nel kayak cross Xabier Ferrazzi centra la medaglia di bronzo tra gli Under 23. Da segnalare, nella stessa categoria, l’ottava piazza di Lucia Pistoni, fuori in semifinale.

Nella categoria Under 23 maschile la medaglia d’oro va al neozelandese Nicholas Collier, il quale precede il transalpino Titouan Castryck, che conquista l’argento, e Xabier Ferrazzi, che si mette al collo il bronzo, mentre Michele Pistoni viene eliminato in batteria e si classifica 23°.

Nella categoria Under 23 femminile successo della transalpina Doriane Delassus, che vince davanti alla britannica Lois Leaver, alla piazza d’onore, ed alla ceca Katerina Bekova. Esce di scena in semifinale Lucia Pistoni, che termina all’ottavo posto assoluto.

Nella categoria Junior maschile affermazione dello sloveno Ziga Lin Hocevar, il quale va a precedere due spagnoli, ovvero Oier Diaz, secondo, e Faust Clotet Juanmarti, terzo. Vanno fuori nelle batterie sia Nicola Pistoni, che chiude 26°, sia Brando Belot de la Hunaudaye, che finisce 32°.

Nella categoria Junior femminile, senza azzurrine qualificate alle batterie, arriva la doppietta tedesca, con la vittoria di Mina Blume e la piazza d’onore della connazionale Britta Jung, infine completa il podio la spagnola Ainara Goikoetxea, che sale sul gradino più basso del podio.