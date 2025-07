Canoa slalom, Mondiali Under 23/Juniores: Borghi, Micozzi, Barzon, Spagnol e Maiutto in semifinale nella C1 U23

Seconda giornata di gare a Foix, in Francia per i campionati mondiali di canoa slalom Under 23/Juniores, L’Italia sfiora la medaglia nella C1 Under 23 a squadre maschile ed ottiene altri pass per le semifinali con Elena Borghi e Elena Micozzi nella C1 Under 23 femminile, Martino Barzon, Marino Spagnol ed Elio Maiutto nella C1 Under 23 maschile. Nella categoria juniores passano il turno Vittoria Cuignon nella gara femminile, Dennis Fina, Lars Aaron Senoner e Riccardo Pontarollo in quella maschile.

Nella C1 Under 23 femminile Elena Borghi ottiene la sesta posizione chiudendo la sua prova, con il percorso netto, in 104.73 e stacca il pass per la semifinale. Conclude la sua prova in quindicesima posizione Elena Micozzi, 111.37 il suo tempo di riferimento. La cinese Gaoyi Liu segna il miglior tempo con 103.25 davanti alla slovacca Zuzana Pankova, seconda in 103.41, e alla slovena Alina Eva Hocevar, terza con il crono di 103.71.

Ottimo il risultato degli azzurri nelle batterie della C1 Under 23 maschile con tre atleti in semifinale. Martino Barzon ottiene il quarto tempo assoluto completando il percorso netto in 93.10. Marino Spagnol conquista la sesta piazza con il crono di 93.92. Decisamente più attardato il terzo italiano. Elio Maiutto termina la sua prova in ventiseiesima posizione, 99.03 è il suo tempo. Miglior tempo assoluto, con 90.75, per il francese Mewen Debliquy davanti al britannico Luc Royle,91.34 il suo crono di riferimento, e al ceco Lucas Kratochvil che termina la sua prova in 91.41.

Il ventiduesimo posto conquistato da Vittoria Cuignon con 139.15 è il miglior risultato italiano nelle batterie della C1 femminile Juniores. Conclude la sua prova in trentottesima posizione e non accede alle semifinali Isabel Lovato, 185.61 il crono di riferimento. Ottiene il miglior tempo di qualificazione la ceca Valentina Kocirova in 112.66 davanti alla connazionale Marketta Stepankova, seconda con 122.91. Al terzo posto si piazza la tedesca Neele Krech con 114.23.

Nelle batterie della C1 maschile Juniores l’azzurro Dennis Fina si qualifica per le semifinali grazie al settimo tempo ottenuto in 99.67. Conclude la sua prova in diciottesima posizione Lars Aaron Senoner, 105.55 il tempo di riferimento, ancor più attardato, ventunesima posizione per lui, Riccardo Pontarollo che tagli il traguardo in 105.95. Miglior tempo per il francese Titouan Estanguet con 93.47, seconda posizione in 95.78 per Dominik Egyhazy. Conquista la terza posizione lo spagnolo Oier Diaz con 96.42.

Nella C1 Under 23 femminile a squadre l’Italia termina la sua prova in ottava posizione con il tempo di 138.44. Medaglia d’oro per la Germania che conclude la sua prova in 109.87, seconda posizione per la Cechia che arriva al traguardo con 112.22. Completa il podio la Francia con 103.01.

Nella C1 Under 23 maschile a squadre l’Italia arriva al traguardo in quarta posizione chiudendo la sua prestazione in 99.59. Conquista la medaglia d’oro la Cechia con il tempo di 91.04, seconda posizione per la Francia, 95.19 il tempo dell’equipaggio transalpino. Porta a casa il gradino più basso del podio la Germania con 96.23.

Nella C1 Juniores femminile a squadre la Cechia domina la gara concludendo la propria performance con il crono di 116.50, si piazza al secondo posto la Gran Bretagna con il tempo di 136.11. Conquista la terza posizione la Svizzera, gli elvetici tagliano il traguardo in 142.93.

Nella C1 Juniores maschile a squadre l’Italia termina in settima posizione completando il percorso in 108.61. Medaglia d’oro per la Francia che conclude il percorso netto in 95.30. Secondo posto e medaglia d’argento per la Spagna con 99.41, terzo posto per la Cechia che arriva al traguardo con il tempo di 102.18.