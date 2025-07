Canoa slalom, mondiali Under 23/Juniores: Martino Barzon chiude quinto nella C1 Under 23 Maschile

Nella giornata dedicata alle semifinali e finali della canadese delle varie categorie l’Italia non riesce a conquistare una medaglia ai mondiali di canoa slalom Under 23/Juniores in corso di svolgimento a Foix in Francia. Martino Barzon ottiene il miglior piazzamento con il quinto posto nella C1 Under 23 maschile.

Elena Micozzi conclude in nona posizione la sua prova nella finale della C1 femminile Under 23 con il tempo di 107.80. Si aggiudica il titolo iridato la statunitense Evy Leibfarth che conclude il percorso netto in 100.45, secondo tempo e medaglia d’argento per la slovacca Zuzana Pankova, 100.78 il crono registrato in una performance con due penalità. Completa il podio la slovena Eva Aline Hocevar, terza in102.57 con due penalità. Elena Micozzi aveva ottenuto il pass per la finale centrando il nono tempo in semifinale con 110.36, tredicesima e prima delle escluse l’altra azzurra Elena Borghi, 111.96 il suo tempo.

Nella finale della C1 maschile Under 23 Martino Barzon chiude in quinta posizione completando il percorso netto in 93.70, dodicesimo ed ultimo Elio Maiutto con il tempo di 242.62. Conquista la medaglia d’oro e si laurea campione iridato il ceco Lukas Kratochvil con il tempo di 89.67, alle sue spalle arriva il neozelandese Oliver Puchner in 92.71. Completa il podio lo spagnolo Alex Segura, terzo con 93.41. In semifinale Elio Maiutto aveva staccato il pass con il quarto tempo terminando il percorso netto in 93.40, dodicesimo Martino Barzon con 97.63. Si ferma in venticinquesima posizione Marino Spagnol con 103.08.

Si ferma nella semifinale della C1 femminile Juniores la corsa di Barbara Cuignon che chiude la sua prova con il tempo di 180.32. La ceca Marketa Stepankova si aggiudica il titolo completando il percorso netto in 108.65, arriva seconda e conquista la medaglia d’argento, 109.74 il suo tempo, la tedesca Neele Krech. Completa il podio la britannica Zoe Blythe-Shields che conquista la terza posizione in 112.11.

Nella finale della C1 maschile Juniores l’azzurro Riccardo Pontarollo deve accontentarsi dell’ottava posizione, 98.92 il tempo di riferimento. Completa il percorso netto in 91.87 e vince la medaglia d’oro lo spagnolo Oier Diaz, medaglia d’argento con 93.03 per lo sloveno Ziga Lin Hocevar. Medaglia di bronzo per il francese Titouan Estanguet, terzo in 93.62. Si ferma in semifinale la corsa di Dennis Fina, diciassettesimo con 108.23, e Lars Aaron Senoner, ventunesimo con 110.89.